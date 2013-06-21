Человек который усердно умеет работать и очень ответственный)

Мои ключевые навыки:

- Хорошо умею верстать рекламные макеты

- Придумовать продающие рекламные тексты

- Хорошо знаю азы Контекстной рекламы

- Есть опыт в SEO оптимизаций сайтов

- Хорошо делаю Логотипы

- Умею верстать Шаблоны

- Работаю СMS Joomla,Drupal, Wordpress, DLE

- Есть опыт в продвижений интернет магазинов

- Легко обучаюсь

- Хорошо и усердно работаю

- Есть опыт в продвижений компаний в Соц.Сетях

итд

Знание языков:

Казахский — родной

Английский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Русский — свободно владею