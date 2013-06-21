Человек который усердно умеет работать и очень ответственный)
Мои ключевые навыки:
- Хорошо умею верстать рекламные макеты
- Придумовать продающие рекламные тексты
- Хорошо знаю азы Контекстной рекламы
- Есть опыт в SEO оптимизаций сайтов
- Хорошо делаю Логотипы
- Умею верстать Шаблоны
- Работаю СMS Joomla,Drupal, Wordpress, DLE
- Есть опыт в продвижений интернет магазинов
- Легко обучаюсь
- Хорошо и усердно работаю
- Есть опыт в продвижений компаний в Соц.Сетях
итд
Знание языков:
Казахский — родной
Английский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Русский — свободно владею
Портфолио
- Сайт Ритуальных услуг713 просмотров
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Сайты «под ключ»
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