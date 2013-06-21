khapez

Елдос Хапез khapez

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Человек который усердно умеет работать и очень ответственный)

Мои ключевые навыки:

- Хорошо умею верстать рекламные макеты

- Придумовать продающие рекламные тексты

- Хорошо знаю азы Контекстной рекламы

- Есть опыт в SEO оптимизаций сайтов

- Хорошо делаю Логотипы

- Умею верстать Шаблоны

- Работаю СMS Joomla,Drupal, Wordpress, DLE

- Есть опыт в продвижений интернет магазинов

- Легко обучаюсь

- Хорошо и усердно работаю

- Есть опыт в продвижений компаний в Соц.Сетях

итд

Знание языков:

Казахский — родной

Английский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Русский — свободно владею

Портфолио

Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1666
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2833
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#2889
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#3414