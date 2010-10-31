Нужна копия nikeCRM.ru с полным функционалом, может кто то может рипануть как то либо есть иходники? Могу рассмотреть какой либо аналог.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Бизнес сайт, компьютерная помощь(выездная), с обратным вызовом, регистрацией клиентов и мастеров, также дизайн. Простой и понятный дизайн в стиле яндекса Нужен сайт с функцианалом, подробности в skype или почта.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно прикрутить готовый шаблон к сайту трекера! Кто возьмется, и какова стоимость?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен рип сайта http://ergozoom.ru/ Под движок joomla 2.5 Срочно, за сколько сможете сделать и сколько по деньгам?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно обновить шаблон сайта-трекера, web 2.0 Нарисовать что то новое, и плюс сверстать) Логотип уже есть. Ссылка на сайт http://bashtel-tracker.ru/Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разработка дизайна упаковки компьютера в сборе под ключ. В 3d графике.3D-графиканет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен граббер но не простой, чтобы копировал вместе с видео. С определённого сайта движок вроде DLE. Нужно для онлайн кинотеатра. Примерная цена? Перепробывал множество грабберов ни один не помог.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Если есть у вас готовый, подогнать... Буду рад всем кто предложит свои услуги....Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад