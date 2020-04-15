knight_ddr

Позиция : Android developer
Связанные с работой навыки:
● Английский на уровне программирования и чтения документации;
● Опыт в IT сфере более 4 лет. Создание, отладка мобильных клиент-серверных
приложений и REST API. Создание приложений информационного характера.
● Опыт работы c багтрекерами (fabric), крашлитик, системами контроля
версий (Svn,Git)
Основные навыки:
● Языки программирования: Java, SQL
● Библиотеки: http multipart entity, PjSip,pjSua2, Volley, Jabber,NDK,Retrofit,Picasso,Glide и другие нужные в процессе разработки
постигаю новые при необходимости
● Обработка данных: xml,JSON
● Базы данных: SQLite
● Платформы: Linux, Windows.
● IDEs: Eclipse+plugins, Android Studio ( последнии 3 года только студия)
● Коротко о навыках:
работа с Firebase
Верстка и разработка UI
редактирование и написание кастомных элементов управления
опыт работы с джабером и аудио записями
работа с картами
работа с датчиками устройства
работа со сканером документов
работа с различными видами списков, свайпами и т.д.
понятие и работа с документацией по серверным запросам
редактирование и создание простых иконок посредством графических пакетов
возможность написание тз построение архитектуры приложения
работа с базами данных
Второстепенные навыки:
● Языки программирования: С++, Paskal , Java.
● IDEs: Delphi, Unity3D.
● Графические пакеты: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.