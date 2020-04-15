knight_ddr

Алекс Кнайт knight_ddr

 
34 годаРоссия/Каневская
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Junior Android developer

Позиция : Android developer 

Связанные с работой навыки: 

● Английский ­ на уровне программирования и чтения документации; 

● Опыт в IT сфере более 4 лет. Создание, отладка мобильных клиент-серверных 

приложений и REST API. Создание приложений информационного характера. 

● Опыт работы c багтрекерами (fabric), крашлитик, системами контроля 

версий (Svn,Git) 

Основные навыки: 

● Языки программирования: Java, SQL 

● Библиотеки: http multipart entity, PjSip,pjSua2, Volley, Jabber,NDK,Retrofit,Picasso,Glide и другие нужные в процессе разработки 

постигаю новые при необходимости 

● Обработка данных: xml,JSON 

● Базы данных: SQLite 

● Платформы: Linux, Windows. 

● IDEs: Eclipse+plugins, Android Studio ( последнии 3 года только студия) 

● Коротко о навыках: 

работа с Firebase 

Верстка и разработка UI 

редактирование и написание кастомных элементов управления 

опыт работы с джабером и аудио записями 

работа с картами 

работа с датчиками устройства 

работа со сканером документов 

работа с различными видами списков, свайпами и т.д. 

понятие и работа с документацией по серверным запросам 

редактирование и создание простых иконок посредством графических пакетов 

возможность написание тз построение архитектуры приложения 

работа с базами данных 

Второстепенные навыки: 

● Языки программирования: С++, Paskal , Java. 

● IDEs: Delphi, Unity3D. 

● Графические пакеты: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

AndroidDelphiLinuxSQLiteJavaRESTIllustratorFirebasePhotoshopGitSQL