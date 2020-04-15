knight_ddr

Junior Android developer

Позиция : Android developer

Связанные с работой навыки:

● Английский ­ на уровне программирования и чтения документации;

● Опыт в IT сфере более 4 лет. Создание, отладка мобильных клиент-серверных

приложений и REST API. Создание приложений информационного характера.

● Опыт работы c багтрекерами (fabric), крашлитик, системами контроля

версий (Svn,Git)

Основные навыки:

● Языки программирования: Java, SQL

● Библиотеки: http multipart entity, PjSip,pjSua2, Volley, Jabber,NDK,Retrofit,Picasso,Glide и другие нужные в процессе разработки

постигаю новые при необходимости

● Обработка данных: xml,JSON

● Базы данных: SQLite

● Платформы: Linux, Windows.

● IDEs: Eclipse+plugins, Android Studio ( последнии 3 года только студия)

● Коротко о навыках:

работа с Firebase

Верстка и разработка UI

редактирование и написание кастомных элементов управления

опыт работы с джабером и аудио записями

работа с картами

работа с датчиками устройства

работа со сканером документов

работа с различными видами списков, свайпами и т.д.

понятие и работа с документацией по серверным запросам

редактирование и создание простых иконок посредством графических пакетов

возможность написание тз построение архитектуры приложения

работа с базами данных

Второстепенные навыки:

● Языки программирования: С++, Paskal , Java.

● IDEs: Delphi, Unity3D.

● Графические пакеты: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.