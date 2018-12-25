latkin2018

Антон latkin2018

 
33 годаРоссия/Кашира
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
infernal944
Виталий 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
24 отзыва(-2)
$15
2 балла
5 лет назад
Переверстать сайт с wix
Данного заказчика НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Оплаты от данного заказчика не дождался. Коммуникации как таковой не было в процессе работы, а по завершению проекта вообще замолчал. Кидалово.
alex_zolotuhin
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Помощь с сайтом на битрикс
Всё четко)) Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Алексей быстро и с отличным качеством выполнил задачу. Спасибо. К сотрудничеству рекомендую.
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