latkin2018

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно выполнить ряд правок на работающем сайте под управлением 1С-Битрикс. 1) К работающим формам обратной связи добавить возможность прикреплять файл 2) Вместе с текстом заявки передавать с какой страницы она была отправлена (referer) 3) Несколько ...