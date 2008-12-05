lavrinovich

Борис Лавринович lavrinovich

 
50 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Мобильное приложение для интеграции с CRM (определитель номера)

    Требуетсяразработать мобильное приложение для интеграции с нашей CRM-системой. Приложение нужно под Android и iOS, исполнители могу быть разные. На первом этапе нужен функционал, схожий с тем, что есть, например, в Dynamics CRM Call Tracker, и других аналогичных ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль интеграции коробочного ПО с 1С

    Требуется разработать модуль интеграции коробочного ПО (CRM, Управление персоналом) с 1С 8 Бухгалтерия + Зарплата и Кадры. Задачи интеграции: 1. Синхронизация (в обе стороны) контрагентов и контактных лиц 2. Загрузка из 1С штатной структуры (организации, подразделения, штатные должности) 3. ...

    Машинное обучение
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портирование серверного ПО на Linux

    Требуется портирование серверного ПО (сервер приложений/сервер БД/Web-сервер) с Win32 на Linux (Red Hat 5). Язык: C++ 99% кода платформо-независимо, все платформо-зависимые функции вынесены отдельно Ранее код уже портировался на FreeBSD и MacOS Основные задачи: 1. Собственно портирование 2. Консультирование основного разработчика ...

    LinuxFreeBSDmacOS
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад