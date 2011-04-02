Програмист/системный администратор, 27 лет, образование высшее,техническое,в области ИТ. Специализируюсь в создании сайтов на движках Joomla/Drupal и не только.Также присутствует хорошее знание языков програмирования PHP, C++, Delphi, Java, Perl и некоторый опыт работы в области создания банеров(неплохо умею работать с графикой вообще). Есть опыт работы в Linux,Windows.Неплохо знаю технический английский.Ответственен и исполнителен.Все выполняю в срок и качественно.