Програмист/системный администратор, 27 лет, образование высшее,техническое,в области ИТ. Специализируюсь в создании сайтов на движках Joomla/Drupal и не только.Также присутствует хорошее знание языков програмирования PHP, C++, Delphi, Java, Perl и некоторый опыт работы в области создания банеров(неплохо умею работать с графикой вообще). Есть опыт работы в Linux,Windows.Неплохо знаю технический английский.Ответственен и исполнителен.Все выполняю в срок и качественно.
Поисковые системы (SEO)
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от 5 дней
#1008
Тестирование сайтов
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от 3 дней
#1659
Интернет-магазины
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от 7 дней
#2305
Системы управления (CMS)
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от 7 дней
#3025
Сайты «под ключ»
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#3754
Веб-программирование
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от 3 дней
#5982
HTML-верстка
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от $100
от 3 дней
#7738