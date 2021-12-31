maslovalex

Алексей maslovalex

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Копия бота с меньшим функционалом

    Требуется разработать аналог бота GoTopWB_bot с функционалом: пополнение баланса через Юкасса, добавление товаров в корзину, оформление заказов по QR-коду, уведомление клиентов о прибытии заказов и управление отзывами. Необходима возможность ввода промокода при первом пополнении. Учет различных IP для аккаунтов Wildberries и схема ценообразования на выкупы и отзывы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Пересобрать имеющий сайт на вордпресс или собрать по новой

    Требуется пересобрать существующий сайт на WordPress или создать новый с нуля в соответствии с техническим заданием. Укажите бюджет и сроки выполнения проекта. Важна внимательность к деталям и соблюдение требований из ТЗ.

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    Требуется адаптивная верстка макетов сайта, созданных в Figma. В дальнейшем планируется интеграция с WordPress. На второй странице адаптив уже отрисован. Укажите бюджет и сроки выполнения.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать самописный сайт на чем пишите не принципиально.

    Требуется разработать функционал для самописного сайта, включая регистрацию пользователей, реферальную систему и возможность пополнения счета через биткоин. Верстка уже готова и будет предоставлена. Бюджет и сроки обсуждаются, работа предполагает дальнейшую доработку функционала.

    FigmaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка главной страницы с не большой анимацией

    Требуется верстка главной страницы с 8 экранами согласно макету из Figma. Включает небольшую анимацию. Обязательно уточнить бюджет и сроки выполнения. Ознакомьтесь с примером выполнения задачи.

    Figma
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать сайт на фрейме или чем предложите

    Требуется собрать сайт на популярном фреймворке, используя готовую верстку. Первоначальный функционал включает регистрацию пользователей, реферальную систему и возможность пополнения счета с помощью биткоинов. Админка не нужна. Бюджет и сроки обсуждаются, готовы к дальнейшей доработке проекта.

    DjangoFigmaPython
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать простенький магазин на вордпресс

    $163

    Требуется собрать интернет-магазин на WordPress, аналогичный примеру. Необходимо использовать шаблон без конструктора, настроить карточку товара в стиле сайта, убрать лишние блоки и разделы. Изменения будут предоставлены в отдельном документе.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой магазин на вордпресс

    Необходимо создать простой интернет-магазин на WordPress, ориентируясь на внешний вид указанного сайта. Использовать готовый шаблон без конструкторов. Настроить дизайн, удалить лишние блоки и разделы. Оплата будет осуществляться через почту, интеграцию с платежными системами делать не нужно.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт вордпресс

    Необходимо создать дубликат сайта Granate.shop на базе WordPress с доработками. Включает добавление H1 заголовков на всех страницах, обновление меню с выпадающими подменю, возможность использования разных изображений для товаров на сайте и в социальных сетях. Также требуется настройка редактирования текста и мета тегов через админ панель, а также добавление тегов Title и Alt к изображениям.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на вордпресс или просто верстка.

    Требуется разработать простой сайт автосервиса на WordPress по предоставленным макетам. Сайт будет состоять из 8 страниц без сложного функционала. Ищем частного программиста, готового предложить разумный бюджет и сроки выполнения. Студии с высокими ценами не рассматриваются.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки вордпресс

    Необходимо скопировать действующий сайт на новый домен и внести правки в соответствии с техническим заданием. Ожидается указание бюджета и сроков выполнения работы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

klymenko_arthur
Артур 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$200
2 балла
3 года назад
Сделать самописный сайт на чем пишите не принципиально.
FigmaPHP
Не рекомендую никому сотрудничать. Обманул на деньги
+
Ответный отзыв
3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка
FigmaWordPress
отличный заказчик, рекомендую!
Отличный исполнитель. Выполнил все быстро и качественно! Правки были в конце минимальные, все в соответсвии с макетами и ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству и продолжаем дальше работать по другому проекту.
Ответный отзыв