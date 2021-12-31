maslovalex

Требуется разработать аналог бота GoTopWB_bot с функционалом: пополнение баланса через Юкасса, добавление товаров в корзину, оформление заказов по QR-коду, уведомление клиентов о прибытии заказов и управление отзывами. Необходима возможность ввода промокода при первом пополнении. Учет различных IP для аккаунтов Wildberries и схема ценообразования на выкупы и отзывы.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется пересобрать существующий сайт на WordPress или создать новый с нуля в соответствии с техническим заданием. Укажите бюджет и сроки выполнения проекта. Важна внимательность к деталям и соблюдение требований из ТЗ.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивная верстка макетов сайта, созданных в Figma. В дальнейшем планируется интеграция с WordPress. На второй странице адаптив уже отрисован. Укажите бюджет и сроки выполнения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать функционал для самописного сайта, включая регистрацию пользователей, реферальную систему и возможность пополнения счета через биткоин. Верстка уже готова и будет предоставлена. Бюджет и сроки обсуждаются, работа предполагает дальнейшую доработку функционала.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется верстка главной страницы с 8 экранами согласно макету из Figma. Включает небольшую анимацию. Обязательно уточнить бюджет и сроки выполнения. Ознакомьтесь с примером выполнения задачи.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется собрать сайт на популярном фреймворке, используя готовую верстку. Первоначальный функционал включает регистрацию пользователей, реферальную систему и возможность пополнения счета с помощью биткоинов. Админка не нужна. Бюджет и сроки обсуждаются, готовы к дальнейшей доработке проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $163
Требуется собрать интернет-магазин на WordPress, аналогичный примеру. Необходимо использовать шаблон без конструктора, настроить карточку товара в стиле сайта, убрать лишние блоки и разделы. Изменения будут предоставлены в отдельном документе.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать простой интернет-магазин на WordPress, ориентируясь на внешний вид указанного сайта. Использовать готовый шаблон без конструкторов. Настроить дизайн, удалить лишние блоки и разделы. Оплата будет осуществляться через почту, интеграцию с платежными системами делать не нужно.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать дубликат сайта Granate.shop на базе WordPress с доработками. Включает добавление H1 заголовков на всех страницах, обновление меню с выпадающими подменю, возможность использования разных изображений для товаров на сайте и в социальных сетях. Также требуется настройка редактирования текста и мета тегов через админ панель, а также добавление тегов Title и Alt к изображениям.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простой сайт автосервиса на WordPress по предоставленным макетам. Сайт будет состоять из 8 страниц без сложного функционала. Ищем частного программиста, готового предложить разумный бюджет и сроки выполнения. Студии с высокими ценами не рассматриваются.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать действующий сайт на новый домен и внести правки в соответствии с техническим заданием. Ожидается указание бюджета и сроков выполнения работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 года назад