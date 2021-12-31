maslovalex

Необходимо создать дубликат сайта Granate.shop на базе WordPress с доработками. Включает добавление H1 заголовков на всех страницах, обновление меню с выпадающими подменю, возможность использования разных изображений для товаров на сайте и в социальных сетях. Также требуется настройка редактирования текста и мета тегов через админ панель, а также добавление тегов Title и Alt к изображениям.