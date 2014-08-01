maximlazarev

Есть пример: http://www.evro-visa.ru/razr2/razr.php Нужно чтобы, когда люди будут задавать вопрос, он не появлялся сразу на сайте, а попадал в админку и после ответа на него админом он появлялся в раздели "Вопрос ответ". Должна быть капча при нажатии ...