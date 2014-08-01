maximlazarev

1) На сайте in-styleshop.ru/shoes, нужно, чтобы при выборе пункта, те которые сейчас серые и с перечёркнутым кругом не отображались. 2) В форме заказа переделать выбор города на выбор области, а город писать в окне.
- $25Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сделать форму заказа для сайта на WP, чтобы пользователь выбирал из определенных вариантов нужный для себя, исходя из этих вариантов подсчитывалась стоимость, а потом вся эта информация по заказу отправлялась на эл. ящик. Необходимо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Предложите систему управления. Есть дизайн и верстка основных страниц магазина детской одежды. Надо: установить систему управления, загрузить десяток тестовых товаров и проверить чтобы "покупка" осуществлялась. Из компонентов: поиск по сайту (в т.ч. выбор по позициям: мальчик/девочка, ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $12
Есть пример: http://www.evro-visa.ru/razr2/razr.php Нужно чтобы, когда люди будут задавать вопрос, он не появлялся сразу на сайте, а попадал в админку и после ответа на него админом он появлялся в раздели "Вопрос ответ". Должна быть капча при нажатии ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Сайт: http://6404848.ru http://6404848.ru/images/skidka-zontik.png Зонтик можно поместить слева под шапкой. Ниже пункта ГЛАВНАЯ на самом рисунке ЖК. сам зонтик можно уменьшить немного, а надпись рядом с ним будет "ОТДЫХ ЗА НАШ СЧЁТ" - по клику на зонтик или текст, будет идти ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
1. При нажатии на кнопку (верхнее меню) о центре открывалась старница o-doktore. Просто текстовая страница как любая другая из серии «новости» 2. На карте в контактах есть один блок белый я его в стилях убрал через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад