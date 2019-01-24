melnickkate

Мельник Екатерина melnickkate

 
31 годУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Платежная система к лендингу на тильде

    Добрый день  У меня есть лендинг на Тильде, мне нужно прикрутить к нему платежную систему (корзина) сама не могу разобраться.  И разместить лендинг на домене (домен есть)  Стоимость и сроки исполнения пожалуйста (лучше если срочно)

    TildaЛендинг на Tilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по сайту

    Мы занимаемся производством и реализацией Женской одежды под собственными брендом. Реализация на основном сайте оптовая, B2B, но мы так же хотим запустить и B2C.  Мы находимся в поиске партнера, который сможет подхватить наш сайт ( https://yarmina.ru/), ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Web-разработчик

    Сверстать сайт по готовому дизайнерскому проекту.  Выполнение максимально срочное.  В ответе на проект прошу вас оставить свой ящик, куда я пришлю вам детали тз.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Решить несколько задач по Wordpress

    Требуется решить несколько задач по Wordpress   1. Отредактировать и настроить работу формы обратной связи Contact 7 и настроить связку с mailchimp   2. Отредактировать работу модуля Slider Revoltion

    WordPressФорма обратной связи
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта

    Здравствуйте у меня есть сайт,вот http://motomoney.racing/ экономическая игра,кое что надо доработать,там мотоциклы,мне надо на них сделать сроки жизни,что б они не были куплены на постоянно,а например на 30-40 дней,посмотрите на картинке,скажу сразу мне не нужны ваши партфолии ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад