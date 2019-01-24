melnickkate

Добрый день У меня есть лендинг на Тильде, мне нужно прикрутить к нему платежную систему (корзина) сама не могу разобраться. И разместить лендинг на домене (домен есть) Стоимость и сроки исполнения пожалуйста (лучше если срочно)
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы занимаемся производством и реализацией Женской одежды под собственными брендом. Реализация на основном сайте оптовая, B2B, но мы так же хотим запустить и B2C. Мы находимся в поиске партнера, который сможет подхватить наш сайт ( https://yarmina.ru/), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сверстать сайт по готовому дизайнерскому проекту. Выполнение максимально срочное. В ответе на проект прошу вас оставить свой ящик, куда я пришлю вам детали тз.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется решить несколько задач по Wordpress 1. Отредактировать и настроить работу формы обратной связи Contact 7 и настроить связку с mailchimp 2. Отредактировать работу модуля Slider RevoltionВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте у меня есть сайт,вот http://motomoney.racing/ экономическая игра,кое что надо доработать,там мотоциклы,мне надо на них сделать сроки жизни,что б они не были куплены на постоянно,а например на 30-40 дней,посмотрите на картинке,скажу сразу мне не нужны ваши партфолии ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо зарегистрировать профиль разработчика на юридическое лицо. Опыт регистрации важен. D-U-N-S номер сделают в течении 7 дней на платной основе. Заранее спасибоНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад