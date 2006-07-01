Под проект ищу помощника для его запуска. Проект представляет из себя специализированную социальную сеть. Необходимо: найти хостинг, установить готовую CMS, доработать модули, внести контент, наполнить форум, вообщем сделать все, чтобы проект запустить ...
- Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист способный установить готовый модуль (при необходимости произвести доработку) под Social engine 3 Прошу указывать цену исходя из установки одного модуля.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется ответственный человек способный подготовить базу данных оригинальных номеров автозапчастей. Знание запчастей и принципов кроссировки приветствуется. Исходные данные будут предоставлены. Сроки выполнения ограничены.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать ТЗ, на основе пожеланий заказчика, для системы размещения вакансий на работных сайтах. Возможна дальнейшая работа по данному проекту.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать веб приложение для проведения видеоконференций (вебинаров). Аналогичный по техническому исполнению с webinar.ru или webinarexpert.ru Прошу указать примерную стоимость и сроки выполнения проекта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать каталог применяемости запасных частей для автомобилей. За основу взять: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html Обязательно наличие портфолиоВеб-программирование27 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать поисковую систему предназначеную для осуществления поиска по прайс-листам (xls, doc ...) компаний. По аналогии с сайтом tyndex.руСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Производственной компании требуется на постоянную работу дизайнер для создания дизайна упаковки и P.O.S. материалов. Работа сдельная. Оплата по факту из расчета 20$/упаковка График работы: свободный, с посещением офиса в Москве 1-2 раза в неделю.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо изготовить в срок до 23 мая с.г. макет этикетки. Этикетка предназначена для автомобильного фильтра воздушного. Логотип и номера пантонов будут предоставлены. Образец существующей этикетки прилагается. Принимаются заказы исключительно от фрилансеров с портфолио! Убедительная просьба указывать реальные цены.Прочее23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется написание web интерфейса для автоматического размещения вакансий на сайты по трудоустройству. Структура интерфейса представляется похожей на сервис www.1ps.ru Дополнительные вопросы на ICQ.Дизайн интерфейсов и игр16 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо произвести доработку шаблона. Т.е. изменение цветовой гаммы, изменение навигации, вставка логотипа и графических элементов, создание внутренних страниц. А также подготовить дизайн для установки CMS. Наличие портфолио желательно.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт19 лет назад
Требуется скрипт меняющий динамический адрес вида /cgi-bin/index.cgi?cP на /50.htmВеб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
Требуется создание 3D обложек для CD Пример: http://niche.homebusiness.ru/niche.gif3D-графика9 заявокЗакрыт19 лет назад
- $15
Необходимо произвести установку скрипта работного сайта (пример http://www.scriptdemo.com/php-jobsite/demo/), а также внести небольшие изменения (в частности вывод з/п в форму вывода объявления и др.).Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $300
Требуется изготовить сайт (дизайн + программная часть) для торговой компании специализирующейся на оптовой торговле автозапчастями). Управляться должен CMS Netcat (будет предоставлен) либо аналогичной другой. Обязательное условие участия в конкурсе, наличие у претендента портфолио.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт19 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт, задача которого будет заключаться в сборе вакансий и резюме с сайта JOB.RU, а также размещение новых туда же. Для легкости настройки должен быть построен с использованием шаблонов.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт19 лет назад
Требуется написание скрипта для размещения вакансий/резюме на сайтах по трудоустройству, на подобии скрипта www.1ps.ru Обязательное наличие: - регистрация/авторизация пользователей (отдельно для работодателей и соискателей) - пользовательского интерфейса (личный кабинет отдельно для работодателей и соискателей); - административного интерфейса (добавление/изменение/удаление аккаунта, ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт19 лет назад