menix

Гость menix

 
NaN летРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Менеджер проекта

    Под проект ищу помощника для его запуска. Проект представляет из себя специализированную социальную сеть. Необходимо: найти хостинг, установить готовую CMS, доработать модули, внести контент, наполнить форум, вообщем сделать все, чтобы проект запустить ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор информации

    Требуется ответственный человек способный подготовить базу данных оригинальных номеров автозапчастей. Знание запчастей и принципов кроссировки приветствуется. Исходные данные будут предоставлены. Сроки выполнения ограничены.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание технического задания

    Требуется написать ТЗ, на основе пожеланий заказчика, для системы размещения вакансий на работных сайтах. Возможна дальнейшая работа по данному проекту.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка приложения для видеоконференций

    Требуется разработать веб приложение для проведения видеоконференций (вебинаров). Аналогичный по техническому исполнению с webinar.ru или webinarexpert.ru Прошу указать примерную стоимость и сроки выполнения проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка каталога

    $1000

    Требуется разработать каталог применяемости запасных частей для автомобилей. За основу взять: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html Обязательно наличие портфолио

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поисковая система

    Требуется написать поисковую систему предназначеную для осуществления поиска по прайс-листам (xls, doc ...) компаний. По аналогии с сайтом tyndex.ру

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн упаковки и P.O.S. материалов

    Производственной компании требуется на постоянную работу дизайнер для создания дизайна упаковки и P.O.S. материалов. Работа сдельная. Оплата по факту из расчета 20$/упаковка График работы: свободный, с посещением офиса в Москве 1-2 раза в неделю.

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание макета этикетки

    Необходимо изготовить в срок до 23 мая с.г. макет этикетки. Этикетка предназначена для автомобильного фильтра воздушного. Логотип и номера пантонов будут предоставлены. Образец существующей этикетки прилагается. Принимаются заказы исключительно от фрилансеров с портфолио! Убедительная просьба указывать реальные цены.

    Прочее23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка web-интерфейса

    Требуется написание web интерфейса для автоматического размещения вакансий на сайты по трудоустройству. Структура интерфейса представляется похожей на сервис www.1ps.ru Дополнительные вопросы на ICQ.

    Дизайн интерфейсов и игр16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка шаблона

    Необходимо произвести доработку шаблона. Т.е. изменение цветовой гаммы, изменение навигации, вставка логотипа и графических элементов, создание внутренних страниц. А также подготовить дизайн для установки CMS. Наличие портфолио желательно.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Установка скрипта

    $15

    Необходимо произвести установку скрипта работного сайта (пример http://www.scriptdemo.com/php-jobsite/demo/), а также внести небольшие изменения (в частности вывод з/п в форму вывода объявления и др.).

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Сайт для торговой компании

    $300

    Требуется изготовить сайт (дизайн + программная часть) для торговой компании специализирующейся на оптовой торговле автозапчастями). Управляться должен CMS Netcat (будет предоставлен) либо аналогичной другой. Обязательное условие участия в конкурсе, наличие у претендента портфолио.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Работный сайт

    $50

    Требуется написать скрипт, задача которого будет заключаться в сборе вакансий и резюме с сайта JOB.RU, а также размещение новых туда же. Для легкости настройки должен быть построен с использованием шаблонов.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Скрипт

    Требуется написание скрипта для размещения вакансий/резюме на сайтах по трудоустройству, на подобии скрипта www.1ps.ru Обязательное наличие: - регистрация/авторизация пользователей (отдельно для работодателей и соискателей) - пользовательского интерфейса (личный кабинет отдельно для работодателей и соискателей); - административного интерфейса (добавление/изменение/удаление аккаунта, ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    19 лет назад