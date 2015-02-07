Любые виды работ с Joomla. Администрирование сайтов. Семантическое ядро.

Ответственный, пунктуальный, целеустремленный, постоянное самообучение, глубокий подход к любой проблеме. Умение работать с документацией, отличное знание делопроизводства. Стрессоустойчивость, умение работать с людьми.

Владение компьютером уверенный пользователь: Microsoft office, Adobe Photoshop CS, Internet. Овладею работой в любой необходимой программе за короткий срок.

Размещение контента на сайтах.

Администрирование и модерирование форумов.

Администрирование сайта.

Большая практика работы с панелью управления ISPManager и cPanel, перенос сайтов на хостинг.

Отличное знание Joomla, работал с DLE, phpBB, DRUPAL, WordPress, runcms, SLAED.

Базовое знание HTML, PHP, CSS.

Создание сайтов под ключ — CMS Joomla

Примеры работ:

http://bratzz.ru

http://igry.ws

SEO ( примеры приведу ):

• Внутренняя и внешняя оптимизация, составления семантического ядра.

• Ведение проектов в SAPE.

• Работа с линк биржами.

• Внутренняя перелинковка.

Использование программ KeyCollector, PageWeight.