Ответственный, пунктуальный, целеустремленный, постоянное самообучение, глубокий подход к любой проблеме. Умение работать с документацией, отличное знание делопроизводства. Стрессоустойчивость, умение работать с людьми.
Владение компьютером уверенный пользователь: Microsoft office, Adobe Photoshop CS, Internet. Овладею работой в любой необходимой программе за короткий срок.
Размещение контента на сайтах.
Администрирование и модерирование форумов.
Администрирование сайта.
Большая практика работы с панелью управления ISPManager и cPanel, перенос сайтов на хостинг.
Отличное знание Joomla, работал с DLE, phpBB, DRUPAL, WordPress, runcms, SLAED.
Базовое знание HTML, PHP, CSS.
Создание сайтов под ключ — CMS Joomla
Примеры работ:
SEO ( примеры приведу ):
• Внутренняя и внешняя оптимизация, составления семантического ядра.
• Ведение проектов в SAPE.
• Работа с линк биржами.
• Внутренняя перелинковка.
Использование программ KeyCollector, PageWeight.