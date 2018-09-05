mi-anastasia

Анастасия Мишина mi-anastasia

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер, художник-график

Художник-дизайнер, верстальщик.

Телефон (тел. e-mail): 

Ведение проекта, создание концепции серии детских игр и книг, верстка и создание дизайн макета, цветокорекция, допечатная подготовка‚ верстка многополосных изданий. Разработка и воплощение эффективных идей в области книгопечатания.

Опыт работы более 8 лет.

ООО "Барьер"Художник, дизайнер 

  • Ведение проекта, создание графики разной тематики верстка и создание дизайн макета,
  • Отрисовка иконок, плашек, кнопок, графики.
  • Создание баннеров, анимации для SMM.
  • Создание графики для сайта и инфографики для анимационных и презентационных роликов
  • Ретушь и обработка фотографий
  • Работа с брендбуком
  • PR-продукции (буклеты, листовки, интерьерные баннеры и т. п.);
  • Создание и разработка POS Материалов
  • Разработка элементов фирменного стиля
Профессиональный опыт:

Corel Draw‚ Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Adobe InDisign, Maja. Умею рисовать на планшете и руками в разнообразных графических техниках. Имею опыт создания презентаций и умение представлять проекты на разных уровнях. Выполняю заказы на создание‚ макетов журналов и книг.

Участие в проектах :

1).Участие в проекте создания и разработки серии детских книг и настольных игр.

http://spb.kp.ru/daily/24331/523522/

2).СОМ -проект по разработке интерфейса идей для приложений на мобильных устройствах совместно с Георг-Симон-Ом-Hochschule Nuremberg

http://www.ohm-hochschule.de/institutionen/presse_und_hochschulkommunikation/fotogalerie/2009/dezember_2009/page.html

3).Участие в проекте создания и разработки серии детских онлайн приложения для сети Вконтакте. Игры Царь, и Сказки Рассказки

http://tsar-game.ru/dom/index.html - игра Царь. ( отдельные локации)

http://vkontakte.ru/app1930126 - Сказки Рассказки

4).Участие в проекте создания и разработки серии детских онлайн приложения для сети Мой мир «Сказки рассказки»

http://my.mail.ru/apps/536282?ref – Сказки рассказки

Дополнительная информация:

О себе mi-anastasia собака yandex.ru

Стремлюсь работать быстро, обучаюсь новым графическим программам.

Настойчива в достижение требуемых результатов.

IllustratorPhotoshop
Портфолио
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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