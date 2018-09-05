Анастасия Мишина mi-anastasiami-anastasia
Художник-дизайнер, верстальщик.
Телефон (тел. e-mail):
Ведение проекта, создание концепции серии детских игр и книг, верстка и создание дизайн макета, цветокорекция, допечатная подготовка‚ верстка многополосных изданий. Разработка и воплощение эффективных идей в области книгопечатания.
Опыт работы более 8 лет.
ООО "Барьер"Художник, дизайнер
- Ведение проекта, создание графики разной тематики верстка и создание дизайн макета,
- Отрисовка иконок, плашек, кнопок, графики.
- Создание баннеров, анимации для SMM.
- Создание графики для сайта и инфографики для анимационных и презентационных роликов
- Ретушь и обработка фотографий
- Работа с брендбуком
- PR-продукции (буклеты, листовки, интерьерные баннеры и т. п.);
- Создание и разработка POS Материалов
- Разработка элементов фирменного стиля
Corel Draw‚ Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Adobe InDisign, Maja. Умею рисовать на планшете и руками в разнообразных графических техниках. Имею опыт создания презентаций и умение представлять проекты на разных уровнях. Выполняю заказы на создание‚ макетов журналов и книг.
Участие в проектах :
1).Участие в проекте создания и разработки серии детских книг и настольных игр.
http://spb.kp.ru/daily/24331/523522/
2).СОМ -проект по разработке интерфейса идей для приложений на мобильных устройствах совместно с Георг-Симон-Ом-Hochschule Nuremberg
http://www.ohm-hochschule.de/institutionen/presse_und_hochschulkommunikation/fotogalerie/2009/dezember_2009/page.html
3).Участие в проекте создания и разработки серии детских онлайн приложения для сети Вконтакте. Игры Царь, и Сказки Рассказки
http://tsar-game.ru/dom/index.html - игра Царь. ( отдельные локации)
http://vkontakte.ru/app1930126 - Сказки Рассказки
4).Участие в проекте создания и разработки серии детских онлайн приложения для сети Мой мир «Сказки рассказки»
http://my.mail.ru/apps/536282?ref – Сказки рассказки
Дополнительная информация:
О себе mi-anastasia собака yandex.ru
Стремлюсь работать быстро, обучаюсь новым графическим программам.
Настойчива в достижение требуемых результатов.
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