Немного о себе:
- Образование
В 2007 году окончил Машиностроительный колледж Сумского государственного университета. Специальность: эксплуатация систем обработки информации та принятия решения.
В 2010 году окончил Сумской государственный университет. Факультет: Элит. Специальность: информатика. Научное звание: бакалавр.
В 2010-2011 году получил научное звание: специалист.
- Опыт работы:
С 2011 по 2013 работал в компании https://brocoders.com
- социальная сеть для кулинаров http://nyam.ru/
- приложение для соц. сети Вконтакте http://vk.com/app2494490_31982639?ref=9
- кулинарное приложение для соц. сети Вконтакте https://vk.com/app5300566
- интернет туроператор http://www.tour-net.ru/
- сайт для обучения студентов http://learning.rezonans.ru/
С 2013 по 2018 год работал удаленно в компании RealtyCalendar.ru, офис находится в Москве. В мои обязанности входили разработка
- основного продукта realtycalendar.ru - календарь для посуточной аренды недвижимости
- второй проект tutt.ru - сервис посуточной аренды квартир.
В двух этих проектах приходилось заниматься как бекендом так и фронтентом, на бекенде связка rails, postgresql, sidekiq + redis, а на фронте в основном был дедушка backbone.
С 2018 и сейчас
Занимаюсь проектом oliveaclub.ru - сервис для админов групп Вконтакте. Проект полностью реализован мной, бекенд - rails, postgresql, redis, sidekiq, фронденд - react+redux и все это собрано webpack.
Профессиональные навыки:
- ООП
- ruby, rubyonrails
- sql, postgresql
- redis
- git
- javascript(es6)
- backbone, react, redux
- html(haml)
- css(scss, less)
- webpack
- linux