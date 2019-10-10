Немного о себе:

- Образование

В 2007 году окончил Машиностроительный колледж Сумского государственного университета. Специальность: эксплуатация систем обработки информации та принятия решения.

В 2010 году окончил Сумской государственный университет. Факультет: Элит. Специальность: информатика. Научное звание: бакалавр.

В 2010-2011 году получил научное звание: специалист.

- Опыт работы:

﻿С 2011 по 2013 работал в компании https://brocoders.com

- социальная сеть для кулинаров http://nyam.ru/

- приложение для соц. сети Вконтакте http://vk.com/app2494490_31982639?ref=9

- кулинарное приложение для соц. сети Вконтакте https://vk.com/app5300566

- интернет туроператор http://www.tour-net.ru/

- сайт для обучения студентов http://learning.rezonans.ru/

﻿С 2013 по 2018 год работал удаленно в компании RealtyCalendar.ru, офис находится в Москве. В мои обязанности входили разработка

- основного продукта realtycalendar.ru - календарь для посуточной аренды недвижимости

- второй проект tutt.ru - сервис посуточной аренды квартир.

В двух этих проектах приходилось заниматься как бекендом так и фронтентом, на бекенде связка rails, postgresql, sidekiq + redis, а на фронте в основном был дедушка backbone.

﻿С 2018 и сейчас

Занимаюсь проектом oliveaclub.ru - сервис для админов групп Вконтакте. Проект полностью реализован мной, бекенд - rails, postgresql, redis, sidekiq, фронденд - react+redux и все это собрано webpack.

Профессиональные навыки:

- ООП

- ruby, rubyonrails

- sql, postgresql

- redis

- git

- javascript(es6)

- backbone, react, redux

- html(haml)

- css(scss, less)

- webpack

- linux