momentalno

Дано: Форум на VB 3.8.2 (адрес bbs.radiolink.ru) Необходимо: 1. Перенести его на другую машину (другая ОС, немного другой набор софта). Если там чего то не хватает, то все без проблем можно доставить. 2. Накатить последние актуальные обновления ...