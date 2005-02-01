momentalno

Дано: Форум на VB 3.8.2 (адрес bbs.radiolink.ru) Необходимо: 1. Перенести его на другую машину (другая ОС, немного другой набор софта). Если там чего то не хватает, то все без проблем можно доставить. 2. Накатить последние актуальные обновления ...
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
1 этап: разработка дизайна На основе нескольких картинок, желательной цветовой гаммы и ссылок на сайты по моему мнению с верной структурой и концепцией разработать предварительный дизайн сайта (3-5 шаблонов). Предварительные требования: 1. Строгий Корпоративный Дизайн 2. Это скорее будет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть некий макет (в HTML), сделанный давно, определяющий общую концепцию (шрифты, меню, отображение отдельных элементов) и цветовую гамму. Есть работающий магазин (старый). Есть частично наполненный магазин (новый) со стандартным дизайном, идущем в комплекте WebAsyst Shop-Script Необходимо: 1этап. Создать новый ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Разработка обменного пункта работающего на первом этапе в ручном режиме и обладающего следующими свойствами: -использование любого количества валют добавляемых через меню администрирование . - Установление обменного курса ( и отображения для клиента) в виде % к сделке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад