momentalno

Андрей momentalno

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Перенос форума Vbulletin на другую машину и апдейт

    $100

    Дано: Форум на VB 3.8.2 (адрес bbs.radiolink.ru) Необходимо: 1. Перенести его на другую машину (другая ОС, немного другой набор софта). Если там чего то не хватает, то все без проблем можно доставить. 2. Накатить последние актуальные обновления ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт “под-ключ” телекоммуникационной компании

    $500

    1 этап: разработка дизайна На основе нескольких картинок, желательной цветовой гаммы и ссылок на сайты по моему мнению с верной структурой и концепцией разработать предварительный дизайн сайта (3-5 шаблонов). Предварительные требования: 1. Строгий Корпоративный Дизайн 2. Это скорее будет ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для магазина на WebAsyst Shop-Script

    $250

    Есть некий макет (в HTML), сделанный давно, определяющий общую концепцию (шрифты, меню, отображение отдельных элементов) и цветовую гамму. Есть работающий магазин (старый). Есть частично наполненный магазин (новый) со стандартным дизайном, идущем в комплекте WebAsyst Shop-Script Необходимо: 1этап. Создать новый ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обменный пункт е-валют

    $1000

    Разработка обменного пункта работающего на первом этапе в ручном режиме и обладающего следующими свойствами: -использование любого количества валют добавляемых через меню администрирование . - Установление обменного курса ( и отображения для клиента) в виде % к сделке ...

    PHPMySQLHTMLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для магазина на WebAsyst Shop-Script
Приятный заказчик! Знает чего хочет, платит без промедления... приятно работать! Всем рекомендую!
Все было сделано отлично в смысле качества и очень быстро.
Ответный отзыв
otvet
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$530
10 баллов
18 лет назад
Обменный пункт е-валют
Приятно работать. Работа велась по достаточно детализированному ТЗ, которое составил сам заказчик. Человек адекватный, общение строится по принципу диалога, а не монолога. Не исполнимых вещей не требует. Сугубо положительные впечатления. Со всеми бы так хорошо работать :)
Отлично поработали! Очень адекватный человек, отлично комментированный код, полностью прозрачная работа была ( и еще будет). Обладает важнейшими качествами которые являются на мой взгляд наиболее важными для программера : - умеет читать мануалы - умеет разбирать и понимать чужой код. Весьма удовлетворен сотрудничеством.
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