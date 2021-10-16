Портфолио:
Кратко:
— Встреча с заказчиками и определение целей, дедлайнов
— Создание структуры будущего сервиса
— Подготовка прототипов макетов
— Подготовка дизайн макетов
— Работа с обратной связью от заказчика
— Поддержка сервиса, совершенствование UX/UI.
Развернуто:
Разрабатывал и улучшал дизайн-интерфейсов мобильных приложение, сайтов (десктоп и адаптив), веб-сервисов (CRM/ERP-систем).
Хорошо знаю гайдлайны Material Design (Google), Human interface guidelines (apple). Это позволяет мне качественно работать над создание интерфейсов для мобильных приложений на Android/IOS системах, а также в разработке интферйсов веб-сервисов.
Хорошо знаю HTML, CSS(+ препроцессоры), JS. Благодаря этому понимаю полностью весь процесс создание веб-приложения.
Ответственно отношусь к задачам, не нарушаю дедлайны, всегда на связи и о всех изменениях сообщаю.
Хорошо владею: Figma, Adobe Photoshop CC
Есть опыт работы в: Adobe Illustrator, principle, After effects, Adobe premiere pro.
Верстка проектов в тильда. Frontend-разработка простых проектов.
С 2016 года развиваюсь в сфере разработки веб-проектов: за это время я работал верстальщиком сайтов, менеджером проектов, маркетологом, специалистом по таргетированной рекламе и UI/UX дизайнером.
— Работал в сфере маркетинга с крупной сетью электромагазинов Республики Коми. (классический маркетинг + онлайн-маркетинг)
— Управлял образовательными проектами в сфере построения личного бренда.
— Разрабатывал дизайн-интерфейсов для газораспределительного филиала "Газпром", крупного агенства полного цикла в Сыктывакре.
— Разработка дизайна веб-сервиса, адаптивной версии, мобильных приложений (android/IOS) для крупного федерального сервиса по подбору ОСАГО и записи на ТО.
— Создание посадочных страниц для девелоперской строительной компании "ПИК".
Портфолио
- UI/UX дизайнер, Веб-дизайнер33 просмотра