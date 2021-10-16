UI/UX, веб-дизайн

Портфолио:

https://vk.cc/c5sOO8

Кратко:

— Встреча с заказчиками и определение целей, дедлайнов

— Создание структуры будущего сервиса

— Подготовка прототипов макетов

— Подготовка дизайн макетов

— Работа с обратной связью от заказчика

— Поддержка сервиса, совершенствование UX/UI.

Развернуто:

Разрабатывал и улучшал дизайн-интерфейсов мобильных приложение, сайтов (десктоп и адаптив), веб-сервисов (CRM/ERP-систем).

Хорошо знаю гайдлайны Material Design (Google), Human interface guidelines (apple). Это позволяет мне качественно работать над создание интерфейсов для мобильных приложений на Android/IOS системах, а также в разработке интферйсов веб-сервисов.

Хорошо знаю HTML, CSS(+ препроцессоры), JS. Благодаря этому понимаю полностью весь процесс создание веб-приложения.

Ответственно отношусь к задачам, не нарушаю дедлайны, всегда на связи и о всех изменениях сообщаю.

Хорошо владею: Figma, Adobe Photoshop CC

Есть опыт работы в: Adobe Illustrator, principle, After effects, Adobe premiere pro.

Верстка проектов в тильда. Frontend-разработка простых проектов.

С 2016 года развиваюсь в сфере разработки веб-проектов: за это время я работал верстальщиком сайтов, менеджером проектов, маркетологом, специалистом по таргетированной рекламе и UI/UX дизайнером.

— Работал в сфере маркетинга с крупной сетью электромагазинов Республики Коми. (классический маркетинг + онлайн-маркетинг)

— Управлял образовательными проектами в сфере построения личного бренда.

— Разрабатывал дизайн-интерфейсов для газораспределительного филиала "Газпром", крупного агенства полного цикла в Сыктывакре.

— Разработка дизайна веб-сервиса, адаптивной версии, мобильных приложений (android/IOS) для крупного федерального сервиса по подбору ОСАГО и записи на ТО.

— Создание посадочных страниц для девелоперской строительной компании "ПИК".