nazir1984

Сергей nazir1984

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист C++

Программист C++

Навыки:

Библиотеки: DirectX9 (DirectSound, DirectInput)  Библиотеки: STL, DirectShow, SQL, BioSmart (библиотека распознавания отпечатков пальцев)  Графические библиотеки: Direct3D 9, OpenGL, OpenCV  Опыт работы с SVN+настройка сервера, Git. Офисные (MS Office) приложения: Word, Excel, Access, Microsoft Project, Visio  Программирование в среде Borland CBuilder/Delphi, QT5  Прочие: Adode Photoshop, 3D Studio MAX, AutoCAD, MathCAD, P-CAD  Работа с интерфейсами: RS-232C, RS-422, RS-485, CAN, ARINC 429, ARINC 708, Ethernet  Работа с платами: платы реле, дискретных сигналов, АЦП и ЦАП ф. Advantech, PCI429-4-3 ф. Элкус  Разработка многопоточного ПО с распределением по процессорам  Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, IPX

Опыт в других сферах:

• разработка ПО для терминала: обработка данных по отпечаткам пальцев, запись и

обработка видеоинформации, работа с БД;

• разработка библиотека трехмерного движка (инициативная работа): готовность

DX9 - 95%, OpenGL - 30%

• разработка библиотека распознавания автомобильных номеров (инициативная работа):

готовность 60%

Награды:

• Диплом I степени за участие в “Международной Соросовской программе образования

в области точных наук (29.04.2001)

• Диплом I степени за участие в “Научно-технической конференции среди студентов”

(16.04.2007)

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Встраиваемые системы
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Разработка игр
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Тестирование ПО
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