Программист C++
Навыки:
Библиотеки: DirectX9 (DirectSound, DirectInput) Библиотеки: STL, DirectShow, SQL, BioSmart (библиотека распознавания отпечатков пальцев) Графические библиотеки: Direct3D 9, OpenGL, OpenCV Опыт работы с SVN+настройка сервера, Git. Офисные (MS Office) приложения: Word, Excel, Access, Microsoft Project, Visio Программирование в среде Borland CBuilder/Delphi, QT5 Прочие: Adode Photoshop, 3D Studio MAX, AutoCAD, MathCAD, P-CAD Работа с интерфейсами: RS-232C, RS-422, RS-485, CAN, ARINC 429, ARINC 708, Ethernet Работа с платами: платы реле, дискретных сигналов, АЦП и ЦАП ф. Advantech, PCI429-4-3 ф. Элкус Разработка многопоточного ПО с распределением по процессорам Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, IPX
Опыт в других сферах:
• разработка ПО для терминала: обработка данных по отпечаткам пальцев, запись и
обработка видеоинформации, работа с БД;
• разработка библиотека трехмерного движка (инициативная работа): готовность
DX9 - 95%, OpenGL - 30%
• разработка библиотека распознавания автомобильных номеров (инициативная работа):
готовность 60%
Награды:
• Диплом I степени за участие в “Международной Соросовской программе образования
в области точных наук (29.04.2001)
• Диплом I степени за участие в “Научно-технической конференции среди студентов”
(16.04.2007)