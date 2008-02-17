На сайте ftp://ftp.zakupki.gov.ru размещаются ZIP-архивы с данными. Интересуют конкретно исполнение контрактов по 223-ФЗ. Требуется: 1) Разработать модуль импорта. 2) Произвести загрузку исторических данных.
ASP.NET WebForms
Разработка сайтов на ASP.NET 1.1-4.0 (Web Forms) + IIS, MS SQL Server 2000+
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- Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
См. ТЗ во вложенииБаннеры2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт, сделанный на Ruby + MongoDB в виде исходников (полностью архив весит ~300 МБ). Есть домен. Требуется: 1. Порекомендовать хостинг (целевая аудитория сайта в РФ и Австралии), предпочтительней вне РФ. Заказывать хостинг и настраивать домен буду ...Хостинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать модуль, который я потом подключу к своему проекту, который будет выгружать данные в MS Excel для последующей печати. Общие требования: 1. Создать екселёвый темлейт по образу и подобию доки в приложении. 2. Написать модуль по ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
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