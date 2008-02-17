neru

Илья neru

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ASP.NET WebForms

Разработка сайтов на ASP.NET 1.1-4.0 (Web Forms) + IIS, MS SQL Server 2000+

  • Импорт данных с FTP-сайта госзакупок (ЕИС) в БД на MS SQL Server

    На сайте ftp://ftp.zakupki.gov.ru размещаются ZIP-архивы с данными. Интересуют конкретно исполнение контрактов по 223-ФЗ. Требуется: 1) Разработать модуль импорта. 2) Произвести загрузку исторических данных.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Развернуть Ruby-сайт

    Имеется сайт, сделанный на Ruby + MongoDB в виде исходников (полностью архив весит ~300 МБ). Есть домен. Требуется: 1. Порекомендовать хостинг (целевая аудитория сайта в РФ и Австралии), предпочтительней вне РФ. Заказывать хостинг и настраивать домен буду ...

    MongoDB
    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выгрузка формы в MS Excel (VB.NET 2.0)

    $100

    Требуется написать модуль, который я потом подключу к своему проекту, который будет выгружать данные в MS Excel для последующей печати. Общие требования: 1. Создать екселёвый темлейт по образу и подобию доки в приложении. 2. Написать модуль по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
GarF1eld
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Выгрузка формы в MS Excel (VB.NET 2.0)
Остался доволен сотрудничеством. С Ильей легко работать, потому что он четко знает, что ему требуется. Приятно иметь дело с такими людьми.
Всё было сделано чётко, просто и быстро за разумные деньги. Приятно было работать.
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