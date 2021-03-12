Ищем разработчика веб-интерфейса системы контроля перевыставляемых листингов (товаров), которая будет выполнять задачи, перечисленные ниже. В первую очередь заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для дальнейшей поддержки разработанной системы. Желаемая форма сотрудничества - почасовая оплата 500 руб/час, но готовы ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Основные требования к сайту: 1. Система управления сайтом - Django CMS. 2. Функциональные возможности: каталог, поиск и фильтр по товарам, корзина, оформление заказов онлайн, личный кабинет с историей заказов, 3. База данных и поисковые запросы должны быть рассчитаны ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $280
Конечная цель проекта – настроенная система машинного перевода Moses (http://www.statmt.org/moses/). Система уже установлена на образ диска виртуальной машины. Эту систему нужно обучить параллельному корпусу https://translate.yandex.ru/corpus - можно загрузить по ссылке, после заполнения формы, или мы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Конечная цель проекта – образ диска виртуальной машины совместимой с Virtual Box 6.0 в формате vdi с настроенной и установленной системой машинного перевода Moses ([url=http://www.statmt.org/moses/]http://www.statmt.org/moses/[/url]). В систему нужно добавить корпус для перевода с русского на ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад