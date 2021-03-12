Конечная цель проекта – настроенная система машинного перевода Moses (http://www.statmt.org/moses/). Система уже установлена на образ диска виртуальной машины. Эту систему нужно обучить параллельному корпусу https://translate.yandex.ru/corpus - можно загрузить по ссылке, после заполнения формы, или мы ...