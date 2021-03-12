olbo

Ольга Болгарская olbo

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать систему контроля листингов

    Ищем разработчика веб-интерфейса системы контроля перевыставляемых листингов (товаров), которая будет выполнять задачи, перечисленные ниже. В первую очередь заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для дальнейшей поддержки разработанной системы. Желаемая форма сотрудничества - почасовая оплата 500 руб/час, но готовы ...

    PythonПарсинг данных
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать сайт сервиса для заказа печати репринтов изданий

    Основные требования к сайту: 1. Система управления сайтом - Django CMS. 2. Функциональные возможности: каталог, поиск и фильтр по товарам, корзина, оформление заказов онлайн, личный кабинет с историей заказов, 3. База данных и поисковые запросы должны быть рассчитаны ...

    Django
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка системы машинного перевода Moses

    $280

    Конечная цель проекта – настроенная система машинного перевода Moses (http://www.statmt.org/moses/). Система уже установлена на образ диска виртуальной машины. Эту систему нужно обучить параллельному корпусу https://translate.yandex.ru/corpus - можно загрузить по ссылке, после заполнения формы, или мы ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка перевода Moses

    Конечная цель проекта – образ диска виртуальной машины совместимой с Virtual Box 6.0 в формате vdi с настроенной и установленной системой машинного перевода Moses ([url=http://www.statmt.org/moses/]http://www.statmt.org/moses/[/url]). В систему нужно добавить корпус для перевода с русского на ...

    UbuntuDebian
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад