Разработать систему контроля листингов

Ищем разработчика веб-интерфейса системы контроля перевыставляемых листингов (товаров), которая будет выполнять задачи, перечисленные ниже. В первую очередь заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для дальнейшей поддержки разработанной системы.

Желаемая форма сотрудничества - почасовая оплата 500 руб/час, но готовы обсуждать разные варианты.

Задачи:

1. Контроль текущих выставленных листингов.

2. Хранение полной информации обо всей истории загрузок в единой базе данных, в том числе и о листингах, которые уже не активны.

3. Просмотр детальной информации по всем загруженным листингам.

4. Парсинг данных с другой площадки-донора (скрипт на Python уже готов, нужна его адаптация).

5. Обработка данных в листингах для приведения его к формату, нужному для выставления на торговые площадки (скрипт на Python уже готов).

6. Экспорт данных в формате uie.

7. Изменение данных по определенным листингам непосредственно в веб-интерфейсе.

Веб-площадка будет использоваться для внутреннего использования, никаких дизайнерских решений реализовывать не нужно, уровень верстки – минимальный, цветовая палитра – ч/б с разными оттенками серого.

Примерное ожидаемое количество текущих листингов – около 5 миллионов, максимум 15 миллионов. Примерное ожидаемое количество исторических листингов – 100-200 миллионов.

Также нужна интеграция и адаптация ранее созданных скриптов в систему. Скрипты написаны на Python.

Детальное ТЗ и макеты страниц отправим в личной переписке после отклика на проект.