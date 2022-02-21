Разработать систему контроля листингов

Ищу разработчиков для долгосрочного сотрудничества. Backend (python).На данный момент необходимо создание личных кабинетов ученика и репетитора. Создание системы автоматического назначения уроков. Более подробно опишу задачи при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика веб-интерфейса системы контроля перевыставляемых листингов (товаров), которая будет выполнять задачи, перечисленные ниже. В первую очередь заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для дальнейшей поддержки разработанной системы.
Желаемая форма сотрудничества - почасовая оплата 500 руб/час, но готовы обсуждать разные варианты.
Задачи:
1. Контроль текущих выставленных листингов.
2. Хранение полной информации обо всей истории загрузок в единой базе данных, в том числе и о листингах, которые уже не активны.
3. Просмотр детальной информации по всем загруженным листингам.
4. Парсинг данных с другой площадки-донора (скрипт на Python уже готов, нужна его адаптация).
5. Обработка данных в листингах для приведения его к формату, нужному для выставления на торговые площадки (скрипт на Python уже готов).
6. Экспорт данных в формате uie.
7. Изменение данных по определенным листингам непосредственно в веб-интерфейсе.
Веб-площадка будет использоваться для внутреннего использования, никаких дизайнерских решений реализовывать не нужно, уровень верстки – минимальный, цветовая палитра – ч/б с разными оттенками серого.
Примерное ожидаемое количество текущих листингов – около 5 миллионов, максимум 15 миллионов. Примерное ожидаемое количество исторических листингов – 100-200 миллионов.
Также нужна интеграция и адаптация ранее созданных скриптов в систему. Скрипты написаны на Python.
Детальное ТЗ и макеты страниц отправим в личной переписке после отклика на проект.
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