Доработка админки на CMS Moguta

Есть сайт на shop script последней версии. Нужно 1. Сделать чтобы к товарам можно было прилаживать пдф файл, возможно использовать какой то готовый плагин 2. Подключить и настроить смс информирование 3. Подключить и настроить Мультиязычность должно быть 2 языка ...