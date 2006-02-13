http://www.vanna-spa.ru необходимо создать интерфейс для переноса продукции в б.д., также должна присутствовать возможность сортировки по типам, размерам и стоимости ванн. Адреса страниц не должны измениться. Также должна присутствовать возможность экспорта в яндекс.маркет, прайс.ру, рамблер покупки. Контакты ...
- $50Базы данных8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Ищется удалённый дизайнер для постоянного сотрудничества. Связь по Icq:322964399. От Вас требуется: ссылки на портфолио/работы. Расценки на дизайн для веб, дизайн логотипов, визиток. Ищем дизайнера среднего-высокого уровня с умеренными ценами. С уважением, Сергей.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработка дизайна визиток для автоклуба. Подробная информация - по icq.Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
нужна форма, которая гоняет данные между 2-мя страницами сайта. POST.Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Требуется форма отправки на мыло такого вида: Номер изделия по каталогу Наименование изделия Количество Контактный телефон ФИО контактного лица Наименование компании Заказать Контакты по icq.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Всем привет, существует сайт - http://seatel.com/. На этом сайте под главным меню находится светло-синяя полоска с подменю "Satellite Communications | Satellite TV-at-Sea™ | FAQ | Satellite Resources | Footprints" На место этой полосочки вместо меню нужно ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Подробности - в т.з.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется наполнение сайта контентом (чистый html). Дизайн свёрстан. Вся информация - посредством icq.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно отрисовать под 740х740мм для печати 4 плаката. Срок - сегодня. Исходники - nedugi.ru/source.rar (17мб)Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется установка и настройка типовой системы управления на сайт. Свёрстанный дизайн есть.Системы управления (CMS)29 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется разработка (доработка) дизайна сайта на основе имеющегося сайта и/или шаблонаДизайн сайтов17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $25
Требуется изготовить баннер rich-media flash popup (fly-media). Баннер должен рекламировать продукты(в одном баннере): http://www.mos-artlife.ru/formula_genschiny.htm http://www.mos-artlife.ru/formula_muzh.htm Инструкции и примеры по адресу: http://adv.adnet.ru/ru/creating/#fly-mediaВеб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Написать серверный скрипт, который определял бы с какого поисковика пришёл посетитель и по какому запросу. А затем переправлял бы по этому слову на нужный адрес. Подробности в Т.З.Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Разработка мини-CMS, Т.З. прилагается. Сроки и цена - обсуждаются.Системы управления (CMS)28 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
В московскую компанию требуется веб-дизайнер/верстальщик. Необходимые знания: HTML, Photoshop, основы PHP. Контакты: (495) 233-0471, Сергей.Веб-программирование28 заявокЗакрыт18 лет назад