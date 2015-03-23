pd-s

Юрий pd-s

 
40 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Креативный директор

  • Темизатор Drupal 7

    $40

    Ищем грамотного темизатора Drupal. Специалиста в своём деле. Обязанности Используя готовую вёртску Bootstrap (HTML) создать тему для сайта. Главная страница и внутренние. Условия Работа по проектная, сдельная. ...

    BootstrapDrupalHTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка Bootstrap

    $20

    Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки. На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно. Срок ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $80

    Разработать дизайн сайта бутсрап. Направление: офисные перегородки. Адаптивный дизайн, строгий стиль, цветовая гамма - светло зелёный. Функционал согласно ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка несложного дизайна для сайта

    $55

    Необходимо сделать дизайн для сайта на bootstrap. Дизайн нужен простой, но аккуратный, современный. Должна быть предусмотрена адаптивность. От вас не требуется делать дизайн для нескольких экранов. Начнём с сайта для типографии. Работа для ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для ocStore 2.0.1.1

    $6

    Нужен модуль "Купить в один клик". Потом нужен будет модуль "Сортировка товаров по атрибутам" для той же версии магазина. Но сначала "купить в один клик"

    ocStore
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
$10
8 баллов
10 лет назад
Разработка модуля для ocStor 2.0.1.1. (Opencart)
Opencart
+
Добросовестный исполнитель. Предложил простое решение поставленной задачи. ТОлько не справился с ним по причине незнания новой последней версии Opencart. И всё же рекомендую.
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Разработка несложного дизайна для сайта
Bootstrap
Спасибо за работу! Отличный заказчик!
Чувства неоднозначные. С одной стороны выполнила работу, а с другой - мы переделали дизайн на 90%. В общем неплохо :)
Ответный отзыв
Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
$80
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для сайта
Всем рекомендую Юрия. Хорошо поработали и продолжаем сотрудничество.
Владимиром доволен более чем. Проявил инициативу, предложил свой вариант дизайна, сверх задания сделал логотип. Всё супер! Остались очень довольны. Продолжаем сотрудничество. Ценные кадры терять глупо.
Ответный отзыв