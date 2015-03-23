Ищем грамотного темизатора Drupal. Специалиста в своём деле. Обязанности Используя готовую вёртску Bootstrap (HTML) создать тему для сайта. Главная страница и внутренние. Условия Работа по проектная, сдельная. ...
- $40Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки. На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно. Срок ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $80
Разработать дизайн сайта бутсрап. Направление: офисные перегородки. Адаптивный дизайн, строгий стиль, цветовая гамма - светло зелёный. Функционал согласно ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Необходим модуль, подобный модулю "Фильтр", но должен он фильтровать товары, используя атрибуты присвоенные товарам. Грубый пример фильтра в прикрепленном файле.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $55
Необходимо сделать дизайн для сайта на bootstrap. Дизайн нужен простой, но аккуратный, современный. Должна быть предусмотрена адаптивность. От вас не требуется делать дизайн для нескольких экранов. Начнём с сайта для типографии. Работа для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $6
Нужен модуль "Купить в один клик". Потом нужен будет модуль "Сортировка товаров по атрибутам" для той же версии магазина. Но сначала "купить в один клик"Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад