popoly

Михаил popoly

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить дизайн интернет-магазина ecwid

    Настроить дизайн интернет-магазина ecwid. Дизайн там настраивается через css коды. Коды мне тех. поддержка ecwid выслала, все есть, только они не срабатывают в руках у человека не знакомого ни с версткой ни с веб програмированием. ...

    CSS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг отелей

    Нужен разовый парсинг отелей с www.tripadvisor.com по конкретной стране в файл Excel со следующими полями: наименование отеля; город; страна; e-mail; web-site. тоесть БД емейлов

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание интернет-магазина на джумале

    Есть сайт на joomla 3 с установленной joomshoping. Всё вот на такой стадии сейчас http://dress61.ru/ Нужно полностью доделать сайт: доделать, установить корзину, банеры, чтобы у товара покупатель мог выбрать размер товара, чтобы покупатель ...

    Joomla
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать копию лендинга

    Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/ Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать копию лендинга
Без претензий, приятное сотрудничество. Рекомендую.
Всё сделал быстро, качественно. Без нареканий. Всегда на связи.
Ответный отзыв