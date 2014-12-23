Объем: 20стр,темы связаны понятиями информационной системы и базой данных.
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт и ТЗ в описании. Движок предлагайте из широкораспространенных.HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить дизайн интернет-магазина ecwid. Дизайн там настраивается через css коды. Коды мне тех. поддержка ecwid выслала, все есть, только они не срабатывают в руках у человека не знакомого ни с версткой ни с веб програмированием. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен разовый парсинг отелей с www.tripadvisor.com по конкретной стране в файл Excel со следующими полями: наименование отеля; город; страна; e-mail; web-site. тоесть БД емейловВеб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на joomla 3 с установленной joomshoping. Всё вот на такой стадии сейчас http://dress61.ru/ Нужно полностью доделать сайт: доделать, установить корзину, банеры, чтобы у товара покупатель мог выбрать размер товара, чтобы покупатель ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/ Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад