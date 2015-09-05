Web-программирование

Образование

2005-2010; Донецкий национальный технический университет; Донецк (Украина); Факультет инженерной механики и машиностроения; специальность – «Инженерная механика»; квалификация – «Магистр».

Дополнительное образование

2011-2014; Донецкий национальный технический университет; Донецк (Украина); Факультет инженерной механики и машиностроения; аспирантура по научной специальности «Машины металлургического производства».

IT технологии:

- общие программы для ПК, Microsoft Office;

- Web-технологии – HTML, CSS, PHP (Yii Framework), MySQL, JavaScript, jQuery, Java;

- Программные пакеты для Web-разработки – Apache/PHP/MySQL, Денвер, phpDesigner, PhpStorm, Eclipse, Git;

- системы управления сайтами CMS Joomla (развертывание, настройка, перенос), CMS WordPress (развертывание и установка, разработка плагинов);

- опыт написание программ для микроконтроллера Arduino;

- САПР и программные комплексы для проектировочных и прочностных расчетов механического оборудования - КОМПАС-3D, APM WinMachine, Mathcad, SolidWorks, Ansys.

Навыки по инженерной механике:

- проектирование, исследование, статический и динамический расчеты, математическое моделирование параметров оборудования;

- исследование нагружения, технического состояния и долговечности подшипников качения, функционирующих в нестандартных режимах работы;

Опыт работы:

- 02.2011-06.2012, Донецкий национальный технический университет; инженер 1-й категории отдела технических средства обучения; настройка и техническое обслуживание звукового и телекоммуникационного оборудования; разработка и администрация Web-ресурсов

- 06.2012-11.2014, обучение в аспирантуре с отрывом от производства.

Научные публикации:

- автор и соавтор 15 научно-технических статей и тезисов.

Научная деятельность:

- диссертация на тему: «Развитие теории и разработка способа снижения износа подшипников механизма качания кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок» (на стадии подготовки к защите).