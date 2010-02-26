ищу серьезную удаленную работу, с занятостью не более 3-4 часов в день

ОБРАЗОВАНИЕ

2 высших

1. ДГПУ фак. Математический 2000-2005г

ДГПУ Магистратура на каф. Методики обучения математики и информатики 2005-2006г магистр по спец. математика в образовании

ДГПУ Аспирантура на каф. Методики обучения математики и информатики 2007-2010 г 26.02.2010 Защищена канд. диссертация в г. Астрахани.

Тема диссертации «Методика дифференцированного обучения решению математических задач с использованием инфокоммуникационных технологий». Март 2011г работа снята с рассмотрения ВАК. О причинах можно узнать или при личной встрече или у моего научного руководителя декана физ-мат ДГПУ Бакмаева Ш.А.

В ходе учебы в аспирантуре :Разработана авторская программа на языке DELPHI. Имеется свидетельство о регистрации и авторских правах программы; Опубликовано более 20 научных статей.

2. ДГПУ Фак педагогики и психологии 2005-2007 Педагог психолог образовательных учреждений

Знание языков: Английский базовый уровень

Знание ПК – свободное

Все офисные программы: word, excel, power Point – создание презентаций, visio – создание схем.

Графические программы: photoshop, coreldraw, paint.net,

Программы и языки для создания сайтов: html и css, front page, joomla, wordpress

1C: Управление торговлей 8.1

Planer 5d – для создания интерьера домов и квартир

А также все необходимые программы для нормальной работы в windows. При необходимости могу освоить любую программу в короткие сроки.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Легкообучаемость, амбициозность,

ответственность, аккуратность,

высокие организаторские способности,

коммуникабельность

РАБОЧИЙ СТАЖ

школа интернат Воспитатель-вожатая в лагере

Лето 2002

Детский фонд Юнисеф

Психолог тренер

2006-2007 Участие в программе формирования толерантности среди детей северного кавказа. Проводила тренинги, психологические игры в школах Окончание программы

ДГПУ

Старший преподаватель каф. Методики преподавания математики и информатики 2006-2011 1. преподаваемые дисциплины:

методика обучения математики

Методика обучения информатики

Информационные технологии

Разработка образовательных сайтов (авторские лекции)

Современные средства оценивания

2. руководитель педогагической практики Выход в декрет.

РЦОИ ЕГЭ по Дагестану Оператор сканирования 2007-2012 Сканирование бланков ЕГЭ, и их регистрация для дальнейшей отправки в Москву Отсутствие времени

Частная школа Зам директора по инновациям и учитель информатики 2009

Несколько месяцев Помимо основных обязанностей, администрирование школьного сайта Выход на защиту

Образовательный центр Гарант

Репетитор 2010 Подготовка детей к ЕГЭ по математике и информатике Закрытие центра

Журнал и канал Свадебный дагестан

Менеджер по рекламе

2012

1-2 месяца

Поиск клиентов для размещения рекламы в журнале и на т.в Не понравилось. Отсутствие четких сроков и требований

ООО «Интех-софт» Франчайзи 1С в Дагестане

Руководитель учебного центра «Интех-Софт Академия»

2012-2013

1. Во время моего руководства центр поднялся с 4 на 1 место по Дагестану. Помимо основных обязанностей:

2. Частичное выполнение функции маркетолога

3. Разработка и администрирование сайта.

В декретном отпуске. Продолжаю там работать

Во время первого декретного отпуска

Работа дома по интернет

2011-2012

Копирайтер – написание статей для сайтов.

Разработка собственного сайта и его seo продвижение

Написание не сложных сайтов на заказ