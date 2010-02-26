необходимо оценивать рекламные ролики, отвечать на короткие опросы. один опрос 18 р.
ОБРАЗОВАНИЕ
2 высших
1. ДГПУ фак. Математический 2000-2005г
ДГПУ Магистратура на каф. Методики обучения математики и информатики 2005-2006г магистр по спец. математика в образовании
ДГПУ Аспирантура на каф. Методики обучения математики и информатики 2007-2010 г 26.02.2010 Защищена канд. диссертация в г. Астрахани.
Тема диссертации «Методика дифференцированного обучения решению математических задач с использованием инфокоммуникационных технологий». Март 2011г работа снята с рассмотрения ВАК. О причинах можно узнать или при личной встрече или у моего научного руководителя декана физ-мат ДГПУ Бакмаева Ш.А.
В ходе учебы в аспирантуре :Разработана авторская программа на языке DELPHI. Имеется свидетельство о регистрации и авторских правах программы; Опубликовано более 20 научных статей.
2. ДГПУ Фак педагогики и психологии 2005-2007 Педагог психолог образовательных учреждений
Знание языков: Английский базовый уровень
Знание ПК – свободное
Все офисные программы: word, excel, power Point – создание презентаций, visio – создание схем.
Графические программы: photoshop, coreldraw, paint.net,
Программы и языки для создания сайтов: html и css, front page, joomla, wordpress
1C: Управление торговлей 8.1
Planer 5d – для создания интерьера домов и квартир
А также все необходимые программы для нормальной работы в windows. При необходимости могу освоить любую программу в короткие сроки.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Легкообучаемость, амбициозность,
ответственность, аккуратность,
высокие организаторские способности,
коммуникабельность
РАБОЧИЙ СТАЖ
школа интернат Воспитатель-вожатая в лагере
Лето 2002
Детский фонд Юнисеф
Психолог тренер
2006-2007 Участие в программе формирования толерантности среди детей северного кавказа. Проводила тренинги, психологические игры в школах Окончание программы
ДГПУ
Старший преподаватель каф. Методики преподавания математики и информатики 2006-2011 1. преподаваемые дисциплины:
методика обучения математики
Методика обучения информатики
Информационные технологии
Разработка образовательных сайтов (авторские лекции)
Современные средства оценивания
2. руководитель педогагической практики Выход в декрет.
РЦОИ ЕГЭ по Дагестану Оператор сканирования 2007-2012 Сканирование бланков ЕГЭ, и их регистрация для дальнейшей отправки в Москву Отсутствие времени
Частная школа Зам директора по инновациям и учитель информатики 2009
Несколько месяцев Помимо основных обязанностей, администрирование школьного сайта Выход на защиту
Образовательный центр Гарант
Репетитор 2010 Подготовка детей к ЕГЭ по математике и информатике Закрытие центра
Журнал и канал Свадебный дагестан
Менеджер по рекламе
2012
1-2 месяца
Поиск клиентов для размещения рекламы в журнале и на т.в Не понравилось. Отсутствие четких сроков и требований
ООО «Интех-софт» Франчайзи 1С в Дагестане
Руководитель учебного центра «Интех-Софт Академия»
2012-2013
1. Во время моего руководства центр поднялся с 4 на 1 место по Дагестану. Помимо основных обязанностей:
2. Частичное выполнение функции маркетолога
3. Разработка и администрирование сайта.
В декретном отпуске. Продолжаю там работать
Во время первого декретного отпуска
Работа дома по интернет
2011-2012
Копирайтер – написание статей для сайтов.
Разработка собственного сайта и его seo продвижение
Написание не сложных сайтов на заказ
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад