shelemakha

Владислав Шелемаха shelemakha

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Django/DRF/JS/Vuejs/Bootstrap/CSS/TelegramBot/Celery/

Меня зовут Владислав Шелемаха и я занимаюсь разработкой back end сайтов . В своей работе я использую Django или Flask на серверной части, и VueJS - на клиентской.

По Back end части: в большинстве использую Django/DRF, знаком с фреймворк Flask.

Касательно Front end части: знаю основы Html/CSS/JS(AJAX, JQuery)/VueJS/Bootstrap 3/4.

В базе данных использую Postgresql, так же имел дело с MySQL. 

Среда разработки: Sublime Text 3 , ОС Linux Ubuntu. 

По репозиториям и портфолио: использую Github( ссылка на мой профиль: https://github.com/VladisIove).  Большинство проект скрыто, т.к. это коммерческие проекты. За более подробной информацией обращайтесь в телеграм: @shelemakha .

Уровень знания английского языка: выше среднего (способен читать документацию в оригинале). 

Дополнительно владею: работа с Doсker, Http protocol, virtualenv, Redis и Celery на Django, пишу телеграм ботов.

В рабочих моментах с ответственностью подхожу к поставленным задачам, вся работа делается аккуратно и качественно, сдаётся согласно оговорённым срокам. 

Всегда открыт к новым знаниям, которые развивают мои навыки в сфере ІТ- технологий. 

Вредные привычки отсутствуют.