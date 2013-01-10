shevchenkovitaly

Виталий shevchenkovitaly

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • CorelDrawLite на HTML5

    $2500

    Контекст задачи: необходимо создать браузерный инстумент для рисования векторных картинок для задач по физике и геометрии. Работоспособность: FireFox и Chrome последних версий. Ограничения: 1. Преимущественная реализация на jQuery 2. Допустимо использование ...

    HTMLjQuery
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка для благотворительного фонда

    $250

    0. (помнить о) 0a. Ваш дизайн будет верстаться и прикручиваться к Wordpress'у. 0b. Страницы сайта статичны. 0c. Используемые изображения и шрифты не должны нарушать ничьих прав. 0d. Ширина шаблона фиксированная. Исполнитель ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Распарсить данные с сайта

    $50

    Задача: Пройти по дереву школ вот отсюда (http://www.edu.ru/schools/catalog/) и сложить данные в таблицу. Поля таблицы (на примере http://www.edu.ru/schools/catalog/school/103514/): - Название школы - Название школы без указания региона (+ района, населенного пункта), если ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка для благотворительного фонда
HTML
Виталий слов на ветер не бросает. Предоставляет чёткое тз, что облегчает работу над проектом. Приятно работать с такими заказчиками. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничеством доволен. Из сильных сторон хотелось бы отметить: 1) крайне оперативную реакцию на корректировки 2) четкость исполнения правок 3) умение слушать заказчика. В основном обсуждение и корректировки касались выбора цветов, форматирования текстов и прочей мелочи. В целом же все достойно.
Ответный отзыв
denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Распарсить данные с сайта
MySQL
Сотрудничеством доволен, четкая задача, быстрая оплата
Я доволен выполнением работы. По четкому ТЗ выдан четкий результат. Сроки выдержаны полностью. Спасибо. Виталий
Ответный отзыв