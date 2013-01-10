shevchenkovitaly

Сотрудничеством доволен. Из сильных сторон хотелось бы отметить: 1) крайне оперативную реакцию на корректировки 2) четкость исполнения правок 3) умение слушать заказчика. В основном обсуждение и корректировки касались выбора цветов, форматирования текстов и прочей мелочи. В целом же все достойно.