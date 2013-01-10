shevchenkovitaly

Контекст задачи: необходимо создать браузерный инстумент для рисования векторных картинок для задач по физике и геометрии. Работоспособность: FireFox и Chrome последних версий. Ограничения: 1. Преимущественная реализация на jQuery 2. Допустимо использование ...
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- $2500Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Задача: Пройти по дереву школ вот отсюда (http://www.edu.ru/schools/catalog/) и сложить данные в таблицу. Поля таблицы (на примере http://www.edu.ru/schools/catalog/school/103514/): - Название школы - Название школы без указания региона (+ района, населенного пункта), если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
12 лет назад
1СHTML
Виталий слов на ветер не бросает. Предоставляет чёткое тз, что облегчает работу над проектом. Приятно работать с такими заказчиками. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Из сильных сторон хотелось бы отметить: 1) крайне оперативную реакцию на корректировки 2) четкость исполнения правок 3) умение слушать заказчика. В основном обсуждение и корректировки касались выбора цветов, форматирования текстов и прочей мелочи. В целом же все достойно.
$40
10 баллов
12 лет назад
MySQL
Сотрудничеством доволен, четкая задача, быстрая оплата
Ответный отзыв
Я доволен выполнением работы. По четкому ТЗ выдан четкий результат. Сроки выдержаны полностью. Спасибо. Виталий