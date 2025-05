PHP, Javascript, mySQL, AJAX, jQuery, C, C++, C#, Delphi, Google-YandexMaps

Образование

Окончил Липецкий Государственный Технический Университет, факультет Автоматизации и Информатики. Получил диплом по специальности инженер Автоматизированных Систем Обработки и Управления Информацией.

Специальные технические навыки

Языки программирования:

C;

C++;

C#;

PHP;

Pascal

Среды разработки:

Microsoft Visual Studio;

Borland C++ Builder;

Borland Delphi;

Net Beans IDE

Web:

CSS;

HTML;

JavaScript;

XML

Базы данных:

Interbase;

mySQL;

Microsoft Access;

Microsoft SQL Server

Другое:

пишу компоненты и модули для CMS Joomla;

Google Maps API, Яндекс Карты API; jQuery; AJAX; CGI;

Windows Presentation Foundation; Windows Communication Foundation;

отлично владею ПО Reason для создания музыкальных композиций\рингтонов\заставок;

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio MAX, AutoCAD;

“начальные” знания Adobe FLEX;

могу написать грамотное техническое задание и разработать документацию

Опыт работы

Лето 2006 – по наст. время программист в фирме «Лидер». За первые три месяца написал эмулятор игрового автомата на C, а также различные приложения для сенсорных панелей, GPRS-модемов, GPS-приемников.

Следующее время работал над проектом Интернет-покера. Команде разработчиков поручили дорабатывать и вести эту систему. Занимался написанием самого проекта на Borland Builder C++, администраторской части, написанной на PHP, доступной через web и доработкой базы данных MS SQL Server.

Вслед за этим занимался написанием различных приложений на C#, генерирующих отчеты по данным с GPS-приемников. В данный момент участвую в разработке проекта мониторинга транспорта на основе данных GPS. Это программное обеспечение, созданное на Delphi, используется как в Липецке, так и в Воронеже. Общее отслеживаемое количество транспорта превышает 700 единиц. Также пишу «online»-версию на PHP+JavaScript+C с применением фрэймворков jQuery, jQuery UI и технологий AJAX, CGI.

Лето 2005 – лето 2006. Работал в фирме, занимающейся платежными терминалами. Разработал модуль в виде DLL, обеспечивающий взаимодействие приложения с платежным сервисом, что помогло мне изучить механизм работы платежных систем и «электронных» платежей. Было разработано программное обеспечение типа «клиент-сервер» на C# для управления терминалами; переписана оболочка приема платежей с Delphi на C#. Также разрабатывал рекламные ролики, интерфейс для терминалов, обслуживал их, собирал, устанавливал. Создал WAP-сайт на языке PHP (+WML) с каталогом рингтонов для сотовых телефонов.

Зима 2005 – лето 2005. Работал в фирме, которая предоставляла клиентам свой аналог 1С и ее конфигураций. Работал программистом, предварительно месяц, получая обучение по .NET технологиям.