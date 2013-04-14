Программист

Web разработчик

Программная среда разработки: PHP, OOP PHP, jQuery, javascript, SQL

Разрабатываю как частичные модули, так и полные Web приложения

Сайты, порталы, модули, галереи, хитрые скрипты, сложные sql разработки для баз данных

Не работаю с готовыми Административными системами типа Joomla, Drupal, WordPress...

Пишу или на своей админке (сайты), или дописываю на самописных системах WVC

Разрабатываю с нуля движки для сайтов, порталов, разного типа сложности и функциональности