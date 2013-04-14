Программист
Web разработчик
Программная среда разработки: PHP, OOP PHP, jQuery, javascript, SQL
Разрабатываю как частичные модули, так и полные Web приложения
Сайты, порталы, модули, галереи, хитрые скрипты, сложные sql разработки для баз данных
Не работаю с готовыми Административными системами типа Joomla, Drupal, WordPress...
Пишу или на своей админке (сайты), или дописываю на самописных системах WVC
Разрабатываю с нуля движки для сайтов, порталов, разного типа сложности и функциональности
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1568
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#3145
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $600
от 10 дней
#3313
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4563
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#4989
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5821