Необходимо написать обзор мобильного приложения. Само приложение приставляет собой каталог, небольших, онлайн мобильных игр. Вот ссылка на приложение в Google Play: Little Game
Копирайтинг14 заявок
Закрыт
9 лет назад
Образование:
Высшее. Квалификация инженер - программист. Специальность: «Информационные управляющие системы и технологии».
Опыт роботы:
Робота в компании – должность: Инженер-программист, специализация - Автоматизация торговли.
Робота в компании – должность: Android Developer, разработка мобильных приложений.
Профессиональные навыки:
Необходимо написать обзор мобильного приложения. Само приложение приставляет собой каталог, небольших, онлайн мобильных игр. Вот ссылка на приложение в Google Play: Little Game