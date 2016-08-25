tempore

Роман tempore

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Анализ, Разработка и тестирование мобильных приложений.

Образование:

Высшее. Квалификация инженер - программист. Специальность: «Информационные управляющие системы и технологии».

Опыт роботы:

Робота в компании – должность: Инженер-программист, специализация - Автоматизация торговли. 

Робота в компании – должность: Android Developer, разработка мобильных приложений.

Профессиональные навыки:

  • Разработка приложений под ОС Android;
  • Разработка приложений на Java SE;
  • Разработка приложений NET. Framework C#;
  • Знание операционных систем: Windows, Linux, Android;
  • Знание SQL и баз данных: Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite;
  • Web программирование
    • Java, Servlet, jsp;
    • JavaScript, webix;
    • MySQL, SQLite;
    • Написание скрипов на PHP;
    • Робота с CMS OpenCart;
    • Знание и навыки роботы с Yii Framework;
Личные качества:  

Ответственность, умение довести проект до конца, профессионал своего дела.