Создание сайтов любой сложности
Связь: через ЛС или email: [email protected], далее Skype, ICQ. Возможна связь по телефону.
Время работы: 09 00 - 23 00 по Киеву.
- веб-программирование (PHP + MySql, JQuery)
- HTML5+ CSS3 валидная кроссбраузерная верстка
- создание сайтов "под ключ" (визитки, магазины, корпоративные, промо, прочее)
- основные CMS - Joomla, Wordpress, DLE
Очень ответственно отношусь к проектам, которыми занимаюсь. Для меня на первом месте всегда качество работы, а не скорость ее исполнения, однако если возникают какие-то трудности или задержки всегда предупреждаю заранее, так как ценю свое и чужое время. Все цены/сроки доступны для обсуждения. Все работы выложить в портфолио нет возможности, но по желанию заказчика могу выслать парочку последних.
Портфолио
- MotoMemory - памятник погибшим байкерам145 просмотров
- Dzin Media Mobile Agency189 просмотров
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#913
Интернет-магазины
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1509
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1650
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#2416
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2623
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3182
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5052