Создание сайтов любой сложности

Связь: через ЛС или email: [email protected], далее Skype, ICQ. Возможна связь по телефону.

Время работы: 09 00 - 23 00 по Киеву.

- веб-программирование (PHP + MySql, JQuery)

- HTML5+ CSS3 валидная кроссбраузерная верстка

- создание сайтов "под ключ" (визитки, магазины, корпоративные, промо, прочее)

- основные CMS - Joomla, Wordpress, DLE

Очень ответственно отношусь к проектам, которыми занимаюсь. Для меня на первом месте всегда качество работы, а не скорость ее исполнения, однако если возникают какие-то трудности или задержки всегда предупреждаю заранее, так как ценю свое и чужое время. Все цены/сроки доступны для обсуждения. Все работы выложить в портфолио нет возможности, но по желанию заказчика могу выслать парочку последних.