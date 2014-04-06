theoss

Александр theoss

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов любой сложности

Связь: через ЛС или email: [email protected], далее Skype, ICQ. Возможна связь по телефону.

Время работы: 09 00 - 23 00 по Киеву.

- веб-программирование (PHP + MySql, JQuery)

- HTML5+ CSS3 валидная кроссбраузерная верстка

- создание сайтов "под ключ" (визитки, магазины, корпоративные, промо, прочее)

- основные CMS - Joomla, Wordpress, DLE

Очень ответственно отношусь к проектам, которыми занимаюсь. Для меня на первом месте всегда качество работы, а не скорость ее исполнения, однако если возникают какие-то трудности или задержки всегда предупреждаю заранее, так как ценю свое и чужое время. Все цены/сроки доступны для обсуждения. Все работы выложить в портфолио нет возможности, но по желанию заказчика могу выслать парочку последних.

PHPWordPressMySQLHTMLJoomlajQueryDLE
Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#913
Интернет-магазины
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1509
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1650
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#2416
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2623
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3182
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5052
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