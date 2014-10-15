Создание баннеров для главной страницы сайта. Тематика - косметика
- Баннеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно создать пользовательский шаблона документа - бланк клиентского заказа с автоматическим подставлением наименования товаров, цен и скидок ( CMS Битрикс)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо сделать кроссбраузерную верстку письма для e-mail рассылкиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Создание шаблона письма для e-mail рассылкиФирменный стиль7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем копирайтеров с актуальными и регулярно обновляемыми аккаунтами на сайтах Otzovik, Irecommened. Текст отзыва и фото предоставляем. От вас нам нужен только постинг уже готового отзыва. Оплата - 50-100 руб. за отзыв в зависимости ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужен редизайн страницы каталога и разделов для интернет-магазина косметики.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $330
Сайт на движке: Битрикс. Нужно немного изменить форму для оформления заказа, здесь же залить на сайт верстку всплывающих окон и кое-что еще) Подробное ТЗ отправлю в ЛСИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Небольшая задачка по верстке. Подробности в лс:)HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужны 3 статичных баннера для главной страницы интернет-магазина. ТЗ + подробности в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $25
Нужны кнопка и несколько всплывающих окон. Подробности в ЛС:)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо создать 4 статичных баннера для интернет-магазина. ТЗ + подробности в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется дизайн письма для рассылки по клиентской базе. есть четкое ТЗ, есть все исходники. Прилагаю тз-прототип. Подробности в скайпе kristinab-52Презентации1 исполнительЗавершен12 лет назад