tishkovak

Кристина tishkovak

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка письма для e-mail рассылки
Понравилось работать с Кристиной. Всё отлично, четкая постановка задачи, быстрая оплата, постоянно на связи. Всем рекомендую!
Хорошая работа! Довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Редизайн страниц интернет-магазина
Снова все замечательно :) Отличный заказчик, мои рекомендации!
Алексей очень хороший специалист! Работаем вместе уже не первый раз, всегда задачи выполнены качественно и в оговоренный срок. Только положительные рекомендации:)
Ответный отзыв
skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$330
10 баллов
11 лет назад
Переработка компонента оформления заказа
Все четко, сотрудничаем постоянно, четкая задача, оплата без промедления.
Уже не первый раз работаем с Женей и как всегда все сделано очень качественно и профессионально. Рекомендую Евгения, как классного специалиста, способного решить любую, ну или почти любую задачу по битриксу:)
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And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для интернет-магазина
Отлично и продуктивно поработали, Кристина - очень приятный в общении человек и грамотный заказчик, рад сотрудничеству!
Огромное спасибо Андрею за качественную и профессиональную работу! Не часто бывает, что вот так с первого раза находишь полное взаимопонимание в стилистических вкусах и предпочтениях:) Рада была сотрудничеству, думаю, что будем работать еще:)
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка элементов сайта
Очень приятный заказчик с подробным ТЗ и моментальной оплатой)
Как всегда все безупречно! Работаем уже не первый раз и обязательно будем работать еще:) Спасибо!
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