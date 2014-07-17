Доработка сайта. Слайдеры, адаптировать отправные формы. Подробности в личке.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
9 лет назад
Доработка сайта. Слайдеры, адаптировать отправные формы. Подробности в личке.
Ищу верстальщик/программист на лендинг Лид Агенство. Заливка на хостинг ТЗ и макет дизайна готов. Срок 2 дня. Оплата БЗ Бюджет до 50$
Ищу верстальщик/программист на лендинг. ТЗ готово. Срок 2 дня. Оплата БЗ Бюджет до 50$
Ищу дизайнера на лендинг. Тематика: Омега 3 для детей Срок работы 2 дня, безопасная сделка ТЗ готово Бюджет 70$ Возможность связи по скайпу с 10:00 до 19:00 (МСК) Жду Ваших предложений
Нужен специалист по верстке сайтов. Обязанности: Верстка веб страниц из макетов Верстка рассылок из промо-страниц Важно Опыт работы по профилю от 1 года ...