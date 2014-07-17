topnata

Наталья Топчиенко topnata

 
64 годаУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужна верстка сайта.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству
Проект перенесли.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Заливка на хостинг
Отличный заказчик,рекомендую.Оплату получил моментально.
Благодарю Виталия за работу! Сделал качественно. Работать было приятно - помог выявить и решить проблемы, которые были на хостинге. Рекомендую!
Ответный отзыв
Olya-Volya
Ольга 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинга.
Приятно было работать с Натальей: задачи поставлены четко, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую!
Благодарю, Ольгу за дизайн, работа выполнена качественно и в срок. Работать было легко. Учитывались все пожелания.
Ответный отзыв