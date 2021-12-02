tugdemurka

Ольга tugdemurka

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Я работаю над EdTech стартапом coursesforchildren.co.uk. это платформа аггрегатор онлайн курсов для детей

Ишу самых креативный дизайнеров для запуска рекламных баннеров и создания постов в соц сетях