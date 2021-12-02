tugdemurka

Требуется full stack разработчик для переделки верстки фильтра страницы на Битрикс согласно макету из Figma. Необходима опытная работа с HTML-версткой и Битрикс.
Я работаю над EdTech стартапом coursesforchildren.co.uk. это платформа аггрегатор онлайн курсов для детей
Ишу самых креативный дизайнеров для запуска рекламных баннеров и создания постов в соц сетях
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить перенос хостинга сайта, написанного на Bitrix, на платформу Cloudflare. Настройка Cloudflare уже завершена, необходимо только выполнить перенос. Убедитесь в совместимости и правильной работе сайта после переноса.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик полного цикла для внесения правок на сайт-агрегатор курсов в Великобритании, созданный на Bitrix. Требуются изменения в дизайне и функционале, такие как добавление параметров для фильтра. Обязательно понимание UX design и соблюдение сроков.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется иллюстратор для разработки иллюстрации на рекламные баннеры для сайта-агрегатора курсов. Необходим креативный подход и умение работать с различными стилями.Баннеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для создания визуального оформления страницы Facebook сайта coursesforchildren.co.uk. Необходимо разработать шапку, логотип и подобрать цвета, учитывая размеры для Facebook. Все элементы должны быть в нужных пропорциях и соответствовать стилю сайта об образовании.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад