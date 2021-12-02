tugdemurka

Ищется разработчик полного цикла для внесения правок на сайт-агрегатор курсов в Великобритании, созданный на Bitrix. Требуются изменения в дизайне и функционале, такие как добавление параметров для фильтра. Обязательно понимание UX design и соблюдение сроков.