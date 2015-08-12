Опытный back/front-end разработчик под WEB. Любая задача - выполнима.

Рассказ от внутреннего "я":

Я программист, мне 10 лет. Говорят, с самого рождения я возился с дядькой HTML. Когда мне исполнился 1 год, я познакомился с PHP. Он познакомил меня со своими друзьями JS и MySQL. Со временем наш дружный четырехугольник начал расти и развиваться семимильными шагами. Мы проводили и дни и ночи вместе. По началу JS был очень капризным и скрытным. С ним было трудно о чем либо договориться. Вскоре к нашей дружной компании присоединились и друзья JS - jQuery, jQuery UI, CSS3. Вот это были изменения... Наш старый друг HTML был восхищен новыми идеями наших свежеиспеченных друзей, что тоже решил к нам присоединиться. К слову - позже присоединился к нам и его младший брат HTML5, который как оказалось очень тесно дружит с JS. Вместе с этим пополнением HTMLCanvas, HTMLVideo, HTMLAudio просто не могли оставаться в стороне. И вот, мне исполнилось 10 лет. Я рад перечислить своих друзей... HTML4, PHP, JS, MySQL, jQuery, jQuery UI, CSS2-3, HTML5 + Canvas, Audio, Video. Именно благодаря им, я сейчас являюсь тем, кем я являюсь - профессионалом.

Да, на моем жизненном пути были и очень хорошие знакомые, с которыми я до сих пор в очень хороших отношениях. Это C++, C#, Java, Ruby, RoR, Python, Oracle. Их заслуга тоже весьма велика - они дали мне понять, что как бы с ними не было хорошо, друзей своих я не оставлю. Может быть когда нибудь они присоединятся к нам.