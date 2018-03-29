valerie_st

Контент-менеджер

Добрый день! Работаю контент-менеджером полгода.

Предоставляю услуги:

- наполнение интернет-магазинов, сайтов

- обработка изображений, сбор и обработка информации

- работа в таких админках, как WordPress, ModX, Magento, Bitrix, OpenCart, ShopiFy

- размещение текстов/фото

- оптимизация изображений, работа с FTP

- поиск "битых ссылок" и устранение их на сайте

- работа в Photoshop (обработка изображений)

- работа с кодом (HTML5, CSS)

- работа с прайсами

- регистрация сайтов в каталогах

- работа с FTP-серверами