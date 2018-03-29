valerie_st

Контент-менеджер
Добрый день! Работаю контент-менеджером полгода.
Предоставляю услуги:
- наполнение интернет-магазинов, сайтов
- обработка изображений, сбор и обработка информации
- работа в таких админках, как WordPress, ModX, Magento, Bitrix, OpenCart, ShopiFy
- размещение текстов/фото
- оптимизация изображений, работа с FTP
- поиск "битых ссылок" и устранение их на сайте
- работа в Photoshop (обработка изображений)
- работа с кодом (HTML5, CSS)
- работа с прайсами
- регистрация сайтов в каталогах
- работа с FTP-серверами
Действие аккаунта приостановлено!