vetmed

Михаил vetmed

 
51 годИзраиль/Нагария
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ветклиника

    $5000

    Язык интерфейса должен быть иврит (RTL)/русский/англ , должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180–250 разных компьютерах, Приветствую, ниже перечень проекта . Сроки 2-3 мес. Проект управления ветклиники часть которой на ПК, а часть на ...

    Java
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ветклиника

    $1000

    Язык интерфейса должен быть иврит(RTL )/русский/англ нет надобности переводить на все языки ,но должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180-250 компьютерах , кроме всех функций должны быть банеры для рекламы ( с возможностью ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вет клиника -социальные сети

    $10000

    Приветствую, ниже перечень проекта . Сроки 2-3 мес. Проект управления ветклиники часть которой на ПК, а часть на базе кросплатформы с общим бд Ветеринарная клиника/Социальная сеть Система должна предусматривать возможность доступа к данным с ...

    AndroidiOSПриложение для AndroidLinuxJava
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
$5500
2 балла
9 лет назад
Ветклиника
Доброго дня, человек потерял связь с реальностью.С ним не проводились не какие работы, мы с ним обсуждали проект, он отказался расписывать детально ТЗ, я отказался работать. После чего человек добавил меня в проект и написал отрицательный. Дело подано в арбитаж,скоро все закончиться.Те кому будут предлагать работать над проектом ветмед, даже не думайте , человек просто хочет найти рабов для работы.