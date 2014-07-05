Доброго дня, человек потерял связь с реальностью.С ним не проводились не какие работы, мы с ним обсуждали проект, он отказался расписывать детально ТЗ, я отказался работать. После чего человек добавил меня в проект и написал отрицательный. Дело подано в арбитаж,скоро все закончиться.Те кому будут предлагать работать над проектом ветмед, даже не думайте , человек просто хочет найти рабов для работы.