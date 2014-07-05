Язык интерфейса должен быть иврит (RTL)/русский/англ , должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180–250 разных компьютерах, Приветствую, ниже перечень проекта . Сроки 2-3 мес. Проект управления ветклиники часть которой на ПК, а часть на ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $5000Базы данных1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $2500
Построение кросс платформ системы социальной сети от А до ЯСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Язык интерфейса должен быть иврит(RTL )/русский/англ нет надобности переводить на все языки ,но должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180-250 компьютерах , кроме всех функций должны быть банеры для рекламы ( с возможностью ...Базы данных1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $10000
Приветствую, ниже перечень проекта . Сроки 2-3 мес. Проект управления ветклиники часть которой на ПК, а часть на базе кросплатформы с общим бд Ветеринарная клиника/Социальная сеть Система должна предусматривать возможность доступа к данным с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5500
2 балла
9 лет назад
Доброго дня, человек потерял связь с реальностью.С ним не проводились не какие работы, мы с ним обсуждали проект, он отказался расписывать детально ТЗ, я отказался работать. После чего человек добавил меня в проект и написал отрицательный. Дело подано в арбитаж,скоро все закончиться.Те кому будут предлагать работать над проектом ветмед, даже не думайте , человек просто хочет найти рабов для работы.