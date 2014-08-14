Ветклиника

Язык интерфейса должен быть иврит (RTL)/русский/англ , должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180–250 разных компьютерах,

Приветствую, ниже перечень проекта .

Сроки 2-3 мес.

Проект управления ветклиники часть которой на ПК, а часть на базе кросплатформы ( допускается с общей бд. Либо синхронизирование данных)

Язык интерфейса должен быть иврит (RTL)/русский/англ, должна быть такая функция. Программа будет стоять на разных компьютерах у разных врачей, кроме всех функций должны быть банеры для рекламы (с возможностью их замены) и еще, программа будет работать параллельно с аппликацией (моб.приложением)и сайтом и данные будут синхронизированны, т.е. Будет возможность работать в разных приложениях параллельно . Языки Java, C#.

Основные функции:

Не ограниченное число пользователей — врачей/клиентов

Учет хозяев животных, их анкетных данных и контактной информации;

Ведение списка клиентов-владельцев животных и их контактной информации. По каждому клиенту можно посмотреть полную информацию о его питомцах-пациентах клиники.

Здесь же можно увидеть какие услуги, когда и на какую сумму были оказаны клиенту, а также все его визиты.

Учет животных-пациентов ветеринарной клиники, их данных;

Ведение списка животных-пациентов с полной информацией по ним. Каждое животное привязано к конкретному хозяину. Выбирая того или иного пациента-животного можно увидеть когда и какие вакцины были ему сделаны, а также внести запись с напоминанием о последующих.

Учет всех услуг клиники;

Список всех услуг клиники. Создание отчета «Прайс-лист услуг» с возможностью вывода на печать.

Учет всех посещений (визитов) каждого пациента;

Учет оказанных услуг;

Складской учет — Учет основных торговых операций – приход и продажа товаров, управление складом. Ведение списков поступивших и проданных товаров, создание отчёта «Состояние склада»

Ведение списка вакцинаций по каждому животному;

Ведение истории лечения животных-пациентов;

Ведение расписания дежурств персонала;

Система напоминаний включая рассылку имел и/или сообщений

Набор стандартных отчетов с возможностью создания новых;

Возможность формирования и учета ежемесячной заработной платы для сотрудников

Хранение информации о сотрудниках (врачах), настройка персональных прав доступа;

Импорт и экспорт данных.

Ветеринарная программа включает в себя следующие функциональные возможности:

Ведение списка вакцинаций, с напоминанием о следующих плановых.

Ведение списка амбулаторных приемов.

Ведение списка расходных накладных (Магазин).

Печать товарных чеков.

Фильтры по всем списочным формам. Удобный постраничный просмотр и сквозная сортировка. Настраиваемый набор колонок.

Заполнение, прикрепление произвольных файлов и вывод на печать следующих анализов:

Биохимический анализ крови.

Общий анализ крови.

Лейкоформула.

Анализ мочи.

Анализ кала.

Цитология/гистология.

ЭКГ.

УЗИ.

Отчеты:

Продажи.

Вакцинации.

Движение товаров.

Объем продаж пользователя.

Болезни животных за период.

Экспорт отчетов в форматы Word, Excel и PDF.

Два различных списка оказываемых услуг (услуги, специальные услуги), с возможностью указания стоимости.

Управление складом. Приход, расход, контроль остатков. Инструменты анализа приходов и расходов для разрешения спорных ситуаций.

Автоматически расчет стоимости амбулаторного приема и вакцинации с учетом скидки.

Разграничение доступа, основанное на системе ролей и прав

Несколько предустановленных наборов прав

Врач — ввод данных по амбулаторным приемам и вакцинациям

Врач (Мед. инф.) — только заполнение вкладки «Диагнозы» у существующих амбулаторных приемов

Менеджер — аналитические отчеты, оприходывание товара, все остальные данные: только просмотр

Регистратор — создание амбулаторного приема, только заполнение главной вкладки

Продавец — создание расходных накладных, доступ к списку товаров и покупателей

Лаборант — добавление, редактирование анализов.

Администратор ветклиники — доступ ко всем данным, кроме настройки доступных данных

Администратор — полный доступ ко всем клиникам и данным включая работу со всеми базами данных.

Возможность создания новых ролей со своим набором прав для потребностей конечной клиники

Возможность настроить права индивидуально для каждого пользователя.

Ведение справочников

Владельцы (с возможностью печати карточки).

Животные.

Врачи.

Лекарства.

Услуги.

Единицы измерения лекарств.

Поставщики.

Пользователи системы.

Покупатели.

Настраиваемая контактная информация (телефоны, адрес) и логотип, отображаемые на печатных бланках.

Возможность запуска полнофункциональной системы на одной машине и одним пользователем.

Принцип добавления данных на месте, заключающемся в том, что для добавления вспомогательных данных (например, добавления отсутствующего в БД лекарства в приходный документ), нет необходимости закрывать текущее рабочее окно с потерей размещения окна, редактируемой позиции и возможно частично набранных данных и перемещаться в другое окно. Все дополнительные действия можно совершить тут же

Модули :

Управление учетными записями пользователей

Вход/выход

Смена пароля

Разграничение прав доступа

Управление пользователями

Просмотр списка пользователей

Добавление/редактирование/удаление пользователя

Назначение роли пользователю

Управление ролями

Управление клиентами

Просмотр списка клиентов

Добавление/редактирование/удаление клиента

Управление питомцами клиента

Просмотр списка питомцев

Добавление/редактирование/удаление питомца

Визиты

Просмотр списка визитов

Добавление/редактирование/удаление визита

Оказанные услуги

Просмотр списка услуг

Добавление/редактирование/удаление услуги

Управление напоминаниями

Управление результатами анализов

Загрузка PNG

Печать

Платежи клиента

список платежей, задолженность, предоплата

Складской учет

Приход/продажа товаров

Считывание штрих кода

Просмотр товаров в наличии

Печать расходных накладных

Зарплата сотрудников

Формирование зарплатной ведомости

Расписание приема

Просмотр расписания

Запись на прием

Ведение справочников

Услуги клиники

Отделения

Товары

Единицы измерения

Поставщики

Расписание дежурств персонала

Виды животных

Породы

Отчеты

с возможностью печати

Прайс лист услуг

Состояние склада

Продажи

общие за период, по пользователю

Вакцинации

Движение товаров

Болезни животных

Доля сотрудника в общей сумме дохода предприятия

pie chart

Топ выгодных клиентов

Экспорт отчета

Word, Excel и PDF

Реклама

Рекламные баннеры

Показ рекламы при входе

первый вход в программу прыгает окно рекламы на пол экрана

Управление рекламой

Реклама может быть подневная , понедельная, помесячная и т.д.в форме баннеров, плавающих окон

Управление баннерами

загрузка, удаление

Управление рекламными кампаниями

Настройки

Загрузка логотипа

Редактирование контактной информации

Напоминания

Отображение напоминаний при старте приложения

Отправка e-mail

Отправка SMS

Локализация