viktor_web

Профессиональная верстка сайтов | Gulp, Pug, Scss

Мои навыки:

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

HTML5, CSS3, Vanilla JS, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android)

Flex, Bootstrap 4, Foundation

Gulp,Pug,SCSS

PHP,MySql

Wordpress

На связи в любой день

Online с 9:00 MSK

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок. Гарантия на верстку - в течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.