viktor_web

Профессиональная верстка сайтов | Gulp, Pug, Scss
Мои навыки:
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- HTML5, CSS3, Vanilla JS, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android)
- Flex, Bootstrap 4, Foundation
- Gulp,Pug,SCSS
- PHP,MySql
- Wordpress
На связи в любой день
Online с 9:00 MSK
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок. Гарантия на верстку - в течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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