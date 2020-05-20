viktor_web

Виктор viktor_web

 
33 годаРоссия/Пятигорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов | Gulp, Pug, Scss

Мои навыки:

  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • HTML5, CSS3, Vanilla JS, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android)
  • Flex, Bootstrap 4, Foundation
  • Gulp,Pug,SCSS
  • PHP,MySql
  • Wordpress
Время работы:

На связи в любой день

Online с 9:00 MSK

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок. Гарантия на верстку - в течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapFigmajQuerySCSSGulpSketch