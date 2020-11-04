vlad_skvorzov

Создайте уникальный дизайн сайта для крипто игры в стиле кибер панк. Обязательно предоставьте портфолио для оценки вашего опыта и навыков. Основное внимание уделите оригинальности и современным трендам в веб-дизайне.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $2000
опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Знание любого из фреймворков для Node.js: Express.js, Nest.js, Koa.js, но Nest.js в приоритете Разрабатываем различные проекты связанные с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2500
опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Вам предстоит реализовывать casual игрушки. Разработка игр на Unity3D для iOS и Android;Интеграция сторонних SDK. Хорошее ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Видео ролик - тема криптовалюты30 секунд - минута (Видеомонтаж46 заявокЗакрыт4 года назад
- $3000
От вас: 1) совместное Написание ТЗ 2) Реализация бекенда Опыт в разработке криптовалютных обменников - ОБЯЗАТЕЛЕН !Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $8000
Разработка с нуля криптовалютной биржи. Более подробное задание отправлю в личные сообщенияВеб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
- $1500
Рассматриваю заявки только людей с опытом в сфере блокчейн.Оплата за проект: 100.000рВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3500
Задача: Создание автоматизированного обменника криптовалют и сервиса по типу bestchange. Опыт работы в сфере криптовалют – обязателен !Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1400
Создать ядро для Р2Р обменника криптовалют, есть готовый бот на PHP. Нужно внести изменения и сделать ядро ( желательно на ноде ) для взаимодействия триады: ТГ бот, веб сайт, мобильное приложение. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Делаем форк одного из сервисов. Код на Гитхабе есть, смотришь что сделано и делаешь тоже самое только у нас. Есть готовый смарт-контракт Есть готовая верстка Нужно их ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад