Сайт аукцион, желательно кто уже делал подобный проект или имеет опыт. Функционал не как "ebay" пользователи не могут выставлять лоты, только покупать. Все лоты выставляются через админку. Похоже на обычный интернет-магазин но с функцией аукциона на каждый ...