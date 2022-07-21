vozniak

Возняк vozniak

 
37 летБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет-магазин

    Нужен интернет-магазин, с простой в управлении CMS и дизайном. 100-150 товаров. Рассматриваю любые варианты, по стоимости и примеры предлагайте.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Открыт
    7 дней назад

  • Готовый шаблон + presta

    Нужно максимально быстро реализовать проект на престе - от вас нужен полностью настроенный свой шаблон натянуть на cms с минимальными доработками под нашу тематику. Предлагайте к реализации варианты, только если у вас есть уже ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Открыт
    16 дней назад

  • Авторизация через кошелек на сайте

    Требуется интегрировать подключение кошелька TrustWallet/MetaMask на сайте.  Настроить отображение некоторых функций в личном кабинете после подключения. Настроить страницу с возможностью оплаты.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сайт аукцион

    Сайт аукцион, желательно кто уже делал подобный проект или имеет опыт. Функционал не как "ebay" пользователи не могут выставлять лоты, только покупать. Все лоты выставляются через админку.  Похоже на обычный интернет-магазин но с функцией аукциона на каждый ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Интернет магазин

    Нужна очень простая cms для магазина примерно на 100-150 товаров.  Легкая в управлении и возможностью редактирования шаблона (баннеры, статические тексты, страницы и т.п.)  Натянуть на него дизайн. Выслушаю предложения и рекомендации, сразу с ценами и сроками.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Баннеры для сайта

    Требуется сделать баннеры для сайта по заданным размерам. 20-25штук примерно. Рисовать ничего не нужно, нужно составить коллаж и оптимизировать под размер. Рассматриваю только с примерами работ и предложенной ценой. Спасибо!

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    год назад

  • 3D render товары для сайта

    $100

    Ищу специалиста по 3D визуализации с опытом рендеринга. Под проект нужен специалист, обьем от 100 единиц. Требуется по фото сделать 3D-рендер товара. Основное требование - высокое качество готового результата. Большая просьба откликаться только при наличии портфолио в ...

    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    год назад