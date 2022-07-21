Нужен интернет-магазин, с простой в управлении CMS и дизайном. 100-150 товаров. Рассматриваю любые варианты, по стоимости и примеры предлагайте.
- Сайты «под ключ»23 заявкиОткрыт7 дней назад
Нужно максимально быстро реализовать проект на престе - от вас нужен полностью настроенный свой шаблон натянуть на cms с минимальными доработками под нашу тематику. Предлагайте к реализации варианты, только если у вас есть уже ...Интернет-магазины3 заявкиОткрыт16 дней назад
- $100
Нужно установить WP+Woo. И настроить готовый шаблон. Выслушаю предложения сразу с ценами и сроками.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется интегрировать подключение кошелька TrustWallet/MetaMask на сайте. Настроить отображение некоторых функций в личном кабинете после подключения. Настроить страницу с возможностью оплаты.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Сайт аукцион, желательно кто уже делал подобный проект или имеет опыт. Функционал не как "ebay" пользователи не могут выставлять лоты, только покупать. Все лоты выставляются через админку. Похоже на обычный интернет-магазин но с функцией аукциона на каждый ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужна очень простая cms для магазина примерно на 100-150 товаров. Легкая в управлении и возможностью редактирования шаблона (баннеры, статические тексты, страницы и т.п.) Натянуть на него дизайн. Выслушаю предложения и рекомендации, сразу с ценами и сроками.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Планируем запуск телеграмм канала. Ищем подрядчика для раскрутки и продвижения. Рассматриваем любые варианты. Опыт работы в данном направлении желателен.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрытгод назад
Требуется сделать баннеры для сайта по заданным размерам. 20-25штук примерно. Рисовать ничего не нужно, нужно составить коллаж и оптимизировать под размер. Рассматриваю только с примерами работ и предложенной ценой. Спасибо!Баннеры44 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Ищу специалиста по 3D визуализации с опытом рендеринга. Под проект нужен специалист, обьем от 100 единиц. Требуется по фото сделать 3D-рендер товара. Основное требование - высокое качество готового результата. Большая просьба откликаться только при наличии портфолио в ...3D-графика29 заявокЗакрытгод назад