wildz

Владислав Владов wildz

 
27 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$200
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Reliable_Friend
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта + адаптация под CMS DLE.
Доволен сотрудничеством. Заказчик знает, что хочет и умеет все грамотно объяснить. С оплатой без проблем. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Быстро и качественно сделал верстку по макету + адаптировал всё под движок DLE. По движку DLE это настоящий специалист, как и по верстке и дизайну. Также без проблем вносил мои поправки и предложения и всё очень быстро. А благодаря знаниям в JS сэкономил мне нереально много времени, за что я естественно доплатил. Всем рекомендую данного человека. Обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$450
10 баллов
5 лет назад
Требуется дизайн для игрового портала.
C Владиславом было очень приятно работать. Четко поставленная задача. Все вопросы решались очень быстро, т.к. была постоянная обратная связь. Правки в макет вносились с учётом моего мнения как дизайнера. Оплата мгновенная. Рекомендую как очень хорошего заказчика с которым комфортно работать и общаться. Буду рад поработать в будущем. Спасибо за заказ и отличное сотрудничество!
Отличный исполнитель. Индивидуальный подход, по просьбам вносил все необходимые корректировки. Дизайн сделал очень качественно, современно, согласно ТЗ. Приятен в работе. Рекомендую.
Ответный отзыв