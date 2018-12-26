Здравствуйте. Необходимо сделать аватар и шапку для YouTube канала. Нужно иметь опыт в дизайне. В принципе, сложного ничего не нужно. Более подробно обсудим как будет выбран исполнитель.
- Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужна простенькая игра (тренировка аима), где человек будет кликать по шарикам и тренировать свою меткость. Пример игры: https://cs16planet.ru/training/ или https://aimtrainer.io/ Не знаю, на чем она написана, но т.к. Flash перестал поддерживаться, нужно написать такую ...Разработка игр8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Недавно обновили дизайн сайта и сейчас необходимо исправить все возможные рекомендации и ошибки по [b]Google Page Speed[/b]. Присылайте свои заявки. Ссылку на сайт предоставлю в ЛС.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется комплексный аудит сайта (SEO + код). Недавно был обновлен дизайна сайта. Провести полный анализ и указать рекомендации. [b]Тематика сайта: [/b]игровой портал.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходима верстка сайта. Имеется готовый макет. Нужна качественная верстка совместно с адаптацией под движок DataLife Engine (DLE). Шаблон адаптивный под разные разрешения экрана. Заявки присылайте лишь те, кто работал с CMS DLE и может сделать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Требуется дизайн для игрового портала по игре Counter Strike. Конкретно требуется дизайн, однако если Вы дружите с версткой, то можно сделать всё сразу. Сайт уже есть и находится на системе DLE, поэтому важно, чтобы Вы уже ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад