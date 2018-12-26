Отличный исполнитель! Быстро и качественно сделал верстку по макету + адаптировал всё под движок DLE. По движку DLE это настоящий специалист, как и по верстке и дизайну. Также без проблем вносил мои поправки и предложения и всё очень быстро. А благодаря знаниям в JS сэкономил мне нереально много времени, за что я естественно доплатил. Всем рекомендую данного человека. Обязательно буду обращаться еще.