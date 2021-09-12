zaharix

Данила Захарченко zaharix

 
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Связь:

telegram: @zah4rix

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  • Доработать backend-часть проекта

    Всем привет! Нужно доработать бэкэнд-часть проекта Мы маркетплейс для специалистов онлайн профессий Yanse. Ищем опытного разработчика, чтобы в ускоренные сроки доделать бек и выйти на MVP. Обязательные знания: - Python - Tortoise ORM - Fast API - PostgreSQL - REST - SSH, FTP - Умение ...

    PythonPostgreSQLREST
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Фронтенд для сайта

    1. Сделать полный роутинг на всех страницах по всем кнопкам 2. При входе юзера в аккаунт выводить ему соответствующие элементы. Авторизация происходит по jwt. 3. Собирать данные из формы и отправлять их на бек, шифрока пароля включена 4. Получение ...

    React
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать фронтенд для сайта

    Требуется фронтендер с большим стеком технологий и опытом, чтобы "оживить" готовую верстку на html. Макет сайта: https://www.figma.com/file/UR7fMBjDpyEf9G5wDuy9vp/Yansework-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8?node-id=0%3A1 Верстка готова будет, через неделю. Соответственно срок выполнения данного заказа не больше двух недель. На все вопросы отвечу в telegram.

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта html + css

    Требуется опытный человек с большим портфолио по верстке, чтобы сверстать сайт по готовому дизайну с помощью html + css. Цену и сроки предлагайте, обсудим. Готовый дизайн: https://www.figma.com/file/UR7fMBjDpyEf9G5wDuy9vp/Yansework-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8?node-id=0%3A1

    Верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    2 года назад