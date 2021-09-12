1. Сделать полный роутинг на всех страницах по всем кнопкам 2. При входе юзера в аккаунт выводить ему соответствующие элементы. Авторизация происходит по jwt. 3. Собирать данные из формы и отправлять их на бек, шифрока пароля включена 4. Получение ...