zarina1

Зарина Маукаева zarina1

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Текстовое наполнение ряда сайтов
Написание статей
Сотрудничаем не первый раз! Нравится четкая постановка ТЗ, оперативное решение всех текущих вопросов, моментальная оплата. Спасибо!
Большое спасибо Ольге за качественное выполнение заданий! Рекомендую!
Ответный отзыв
Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Создание раздела с использованием готового шаблона, CMS Joomla
Joomla
Уже несколько раз сотрудничаю с данным заказчиком. Всё на высоте. Рекомендую!!!
Дмитрий прекрасно справился с очередным заданием! Рекомендую!
Ответный отзыв
Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшие правки в верстке CMS Joomla
Joomla
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно работать. Рекомендую!!!
Спасибо Дмитрию за качественную работу. Все было выполнено должным образом относительно поставленного Тех.Задания и в указанные сроки! Планирую дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв