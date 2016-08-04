Сайт : f-okna_kz , CMF Drupal Необходимо создать формы обратной связи для заказа товара. Схожие формы уже существуют, необходимо просто добавить форму заказа для 5 окон. То есть: На странице Оконные системы ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт: byroglaz_kz, CMS Joomla Необходимо для раздела Тимбилдинг (Услуги->Тимбилдинг) использовать шаблон страницы "Детские праздники". Более подробное ТЗ посредством сообщений. Просьба: не писать по контактам,указанным на сайте. Связываться непосредственно через ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо написание уникальных статей с ключевыми словами (для продвижения сайтов), включая рерайтинг. Текста будут относиться к разным сферам: медицина, строительные компании, оконные изделия и т.д. Важно обратить внимание на смысловую нагрузку текста: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт: dveri-astana_kz , CMS Joomla Задание: сделать небольшие правки в верстке + кнопку Поиска сделать всплывающей при наведении на нее мышкой. Есть готовый макет. ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задание: по сайту byroglaz_kz , CMS Joomla В подвале сайта справа выводится статистика от Яндекса. Необходимо поставить вместо нее ручной режим ввода статистики: то есть, чтобы в админке самостоятельно можно было вписывать статистику ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача: На сайте megatorg_kz 1) в шапку сайта вставить картинку; 2) поставить строку для цен в каталоге и на главной странице (под названием дверей) CMS: Wordpress ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: На сайте dveri-astana_kz установить дизайн сайта. Работа уже начиналась программистом, но была не доделана. CMS: Joomla ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: На сайте byroglaz_kz вместо существующей статистики необходимо подключить и вывести статистику из счетчика Google Analytics в футтере (в прикреплении). CMS: Joomla ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад