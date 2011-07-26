Веб-программирование, разработка прикладного ПО
Веб-программирование:
PHP, Zend Framework,
ASP.NET MVC,
JavaScript, jQuery.
Разработка прикладное ПО:
C++ (Qt Framework, Linux 2.4/2.6 оринтированные, Windows ориентированные), C#, Java, Delphi
Базы данных:
MSSQL, LINQ, MySQL, NoSQL(MongoDB, CouchDB)
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HTML-верстка
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от $200
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Базы данных
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от $100
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Веб-программирование
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от $500
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Дизайн сайтов
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от $300
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Интернет-магазины
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от $1200
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Наполнение сайтов
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от $100
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
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Прикладное ПО
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от $500
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Сайты «под ключ»
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от $800
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Фирменный стиль
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от $300
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