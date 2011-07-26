zeymann

Денис Тарханов zeymann

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-программирование, разработка прикладного ПО

Веб-программирование:

PHP, Zend Framework,

ASP.NET MVC,

JavaScript, jQuery.

Разработка прикладное ПО:

C++ (Qt Framework, Linux 2.4/2.6 оринтированные, Windows ориентированные), C#, Java, Delphi

Базы данных:

MSSQL, LINQ, MySQL, NoSQL(MongoDB, CouchDB)

PHPJavascriptMySQLMongoDBDelphijQueryLinux
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1200
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
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