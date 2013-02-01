zimin_a

Илья Зимин zimin_a

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется настройка сервера freebsd
проблем с заказчиком в рамках выполнения описаного задания не возникло рекомендую к сотрудничеству при четкой постановки задания
Отличный исполнитель, быстро и качественно
Ответный отзыв