3D моделист работающий в ZBrush, 3ds Max Требуется 3D моделирование, как по реально существующему фото, так и с его изменениями, по рисункам пожалуйста, указывайте скайп для быстрой связи
- 3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется настроить автоматический кроспостинг с вордпресс в группу одноклассники без сторонних сервисов! То есть в группу автоматически публикуется созданный пост - название, содержимое, фото или видео, если вложены в него.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется настройка сервера freebsd на сервереСистемное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется продвижение группы вконтакте предпочтительнее Москва, с работой с гарантией и заключением договора, по пользователям, бану и подобным вещамСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написание скрипта голосования, при подключении которого в любом месте страницы к фото или видео, имелась возможность проголосовать в числовом обозначении от 1 до 10 и был отображен общий рейтинг среди всех подобных подключенных ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Программист пхп с отличным знанием BITRIX требуется подключение к магазину на цмс битрикс системы оплаты paypal только с опытом работы по данному вопросуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Программист пхп со знанием drupal и желательно ubercart, требуется настройка магазина, в частности вывода товараЗакрыт11 лет назад
Программист, написание модуля магазина, по выводу точек продаж Отличное знание БитриксаЗакрыт11 лет назад
Ищется программист битрик для постоянного сотрудничества, выполнение плановых работ на сайтеСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Системный администратор требуется для настройки сервера под свои требования, freebsd предпочтительнее Москва, областьСистемное администрирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написание скрипта-чекера доменов, который по списку доменов будет проверять и записывать днс, ip, http отклик без предоплат, после тестирования скриптаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Программист отлично знающий пхп ищется, требуется выполнение нескольких текущих задач по сайту (подключение вывода метатагов, блока комментариев к сайту)Закрыт11 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт переноса цен с одного сайта на другой, последовательно перебирая артикулы и записывая цены в БД строго без предоплат, оплата сразу после проверки работы, предпочтительно qiwi или webmoneyВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу программиста пхп с отличным знанием системы управления сайтом umi.cms (www.umi-cms.ru/) От программиста требуется перенос сайта на новый хостинг, небольшие работы затрагивающие функционал сайта. Оставляйте icq и скайп для быстрой связи.Закрыт11 лет назад