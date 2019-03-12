1c

1С-программированиеЗакрыт4 заявки237 просмотров
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Задача така Є база 1с з фотографіями, цінами, назвами, описом.І є сайт https://berberis.com.ua/ Має щодена вигрузка товару та оновлення товаруТакож замовлення на 1с та інше шо можна добавити 

5 лет назад
Pavlopytel
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад