Добрый день! Есть сервер Windows 2012 R2 + установлена 1с сетевая. Задачи: 1) сделать чтоб 1с запускалась как удаленное приложение 2) настроить сертификат с возможностью обновлений без установки которого не будет запускаться удаленное приложение. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача така Є база 1с з фотографіями, цінами, назвами, описом.І є сайт https://berberis.com.ua/ Має щодена вигрузка товару та оновлення товаруТакож замовлення на 1с та інше шо можна добавити
- Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Восстановить работу 1с на сервере после переустановки ОС. Настроить Сервер 1с предприятия и пр.1С-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
2 конфигурации , сервес и клиент , нужно сделать все по заданию1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть две конфигурации клиент и сервер , у них одинаковые данные справочники и документ По заданию нужно через http-сервисов передать документы из одной конфигурации в другую идентичную. Обработка, в которой пользователь задает интервалы дат, за которые ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
нужен комплект отчетов из 1С конфигурация вот тут https://yadi.sk/d/bDxd4cJDv2Cepg надо чтобы сохранялось в одном файле как во вложении и ещё с диаграммами1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно внедрить документ для склада из реестра и заказов. В 1 С формируем реестр на отгрузку , склад должен увидеть реестр, зайти в него , распечатать отметить принят к выполнению, внести вес, количество мест после ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Добрый день! Нужна обработка, которая может писать значения в доп. реквизиты и сведения справочников "Контрагент/Партнер" и "Номенклатура", а так ...1С-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Обновление 1С до последней версии1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Выполнить свертку базы на начало года с верным сохранением остатков, цен итд.1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Нужен отчет по документам "Возврат покупателя", группировка по "Подразделению", "Менеджер", "Партнер/Контрагент", "Документ регистратор", "Номенклатура". Колонки "Базовая ед", "Количество", "Сумма". ...1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад