1с 7.7 + Prestashop 1.5 Интеграция

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки257 просмотров

Необходимо создать обработчик синхронизации между 1с 7.7 Торговля и склад и Prestashop 1.5

Ручной и автоматический импорт товаров, на сайт, экспорт заказов в не "подтвержденную заявку". Генерация картинок из папки, имя картинки соответствует коду товара в 1с. Множественный фильтр экспорта товаров, фильтрация по складам, организациям, категориям.

Дальнейшее сотрудничество.

PrestaShop
12 лет назад
ali3412
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров