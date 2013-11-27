В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку и сопровождение 1С:Торговля и 1С:Реклама. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Возможны разовые выезды на ...
Добавить в отчет анализ продаж закупочные цены
Чтобы в представлении были закупочные цены
8.1
Управление торговлей, редакция 10.3
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется переустановить 1С версия 7.7 с одного компьютера на другой и обновить до последней версии. Готов подъехать в любую точку Киева.Закрыт11 лет назад
Требуется квалифицированный PHP-программист (удаленно) с опытом внедрения 1С-Битрикс для работы над одним из проектов компании (сайт медицинской тематики). Ориентировочные сроки работы над проектом - с середины декабря по март. Ключевая задача - ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Понимание бух. учета, складского учета Владение 1С Представление о php Порядочность и ответственность. Возможно сотрудничество на постоянной основе, если вы наши желания сможете воплощать ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть 1с базовая 8.2 Нужно сохранять только счет либо в ексель, либо в pdf с печатью и подписью.Закрыт11 лет назад
Необходимо реализовать сл. методы на Delphi. Первый метод: По ID контрагента (из 1С, передается параметром в метод как строка) заполнить в делфи структуру. А именно поля: Наименование, номер телефона, (адрес) регион, район, ...Закрыт11 лет назад
Нужна консультация по настройке загрузки из эксель. Точнее решение проблемы: Ошибка. Возможно неверно указан номер листа книги Excel. Типовая обработкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Перенести в УТ понятие Подарочный сертификат как вид номенклатуры, признак активен, погашен (нами дописан). В Рознице все есть. По аналогии сделать. Плюс дописать хождения сертификатов, признака в обмене (обмен есть), дописать правила. ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Программа с бухгалтерским и складским учетом, статистикой. Должна функционировать как сама программа (оболочка) и прикрепленная к ней таблица (на основе Access в которой можно будет редактировать данные.) Программа ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно настроить штатные правила выгрузки из 1С8 Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 10.3 (конфигурация на базе конфигурации Управление Торговлей) в конфигурацию 1С8 Бухгалтерия, редакция 2.0 Удалённый доступ к конфигурациям исполнителю предоставлю. ...Закрыт11 лет назад