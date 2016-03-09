Конфигурирование 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок173 просмотра

Проект:

внесение изменений в 1с. Настройка отчетов, настройка штрих кодов и др.

цену указывайте почасовую

9 лет назад
o-volin
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров